Радбез ООН схвалила резолюцію із засудженням масованих атак Ірану на країни Перської затоки

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, що суворо засуджує ракетні та дронові удари Ірану по цивільній та енергетичній інфраструктурі сусідніх арабських держав. Документ, підтриманий 13 членами ради при двох тих, хто утримався – росії та Китаю, закликає Тегеран негайно припинити агресію, яка дестабілізує світові енергетичні ринки та порушує свободу судноплавства. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Резолюція, ініційована Бахрейном, фіксує численні факти обстрілів Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ та Йорданії. Зокрема, у середу Міжнародний аеропорт Дубая був змушений тимчасово призупинити роботу через атаку безпілотників, унаслідок якої отримали поранення четверо осіб.

Посол США в ООН Майк Вальц наголосив, що світова спільнота солідарна з народами регіону, які опинилися під іранськими бомбардуваннями, та вимагає розблокування Ормузької протоки.

Людям, які перебувають під шквальним вогнем та постійними бомбардуваннями з боку іранського режиму, Рада Безпеки ООН стоїть на вашому боці. Ми одностайно засуджуємо невибіркові напади Ірану на цивільне населення – заявив посол США в ООН Майк Вальц.

Провал альтернативної ініціативи та енергетична криза

росія намагалася просунути власний варіант резолюції, що закликав до припинення вогню без прямого засудження дій Тегерана, проте цей документ не отримав необхідної підтримки. Постійний представник рф василь небензя назвав ухвалений текст однобоким, оскільки він не враховує першопричини ескалації.

