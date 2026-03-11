росія просуває резолюцію ООН щодо Близького Сходу замість миру в Україні - Кислиця
Київ • УНН
рф виносить на голосування Радбезу ООН проект щодо Близького Сходу. Перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця розкритикував це на тлі триваючої агресії проти України.
росія зібралась винести на голосування проект резолюції Ради безпеки ООН щодо поточної ситуації на Близькому Сході замість того, щоб припинити агресивну війну проти України. Про це повідомив в соцмережі "Х" Перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця, передає УНН.
Деталі
Рада Безпеки, підтверджуючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, посилаючись на статтю 2 (4) Статуту Організації Об'єднаних Націй, яка забороняє застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, найрішучіше засуджує всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру і закликає до їх захисту, підкреслюючи зобов’язання всіх сторін згідно з міжнародним правом, включаючи міжнародне гуманітарне право
Нагадаємо
11 березня 2026 року вдарила по багатоповерхівці в центрі ліванської столиці. Дана акція відбулася в межах операції проти Хезболли та іранських офіцерів зв’язку.