росія просуває резолюцію ООН щодо Близького Сходу замість миру в Україні - Кислиця

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 150 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 1416 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 7090 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 12580 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 21233 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 32414 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 31716 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44058 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 118078 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87447 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.7м/с
30%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 32655 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 42971 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф10:48 • 10410 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 18373 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 12501 перегляди
Публікації
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 6952 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 9348 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 43012 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 55537 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 118078 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Андрій Кудряшов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Європа
Катар
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 3760 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 12534 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 31303 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 31733 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 41560 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм
Шахед-136

росія просуває резолюцію ООН щодо Близького Сходу замість миру в Україні - Кислиця

Київ • УНН

 • 798 перегляди

рф виносить на голосування Радбезу ООН проект щодо Близького Сходу. Перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця розкритикував це на тлі триваючої агресії проти України.

росія просуває резолюцію ООН щодо Близького Сходу замість миру в Україні - Кислиця

росія зібралась винести на голосування проект резолюції Ради безпеки ООН щодо поточної ситуації на Близькому Сході замість того, щоб припинити агресивну війну проти України. Про це повідомив в соцмережі "Х" Перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця, передає УНН.

Деталі

Рада Безпеки, підтверджуючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, посилаючись на статтю 2 (4) Статуту Організації Об'єднаних Націй, яка забороняє застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, найрішучіше засуджує всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру і закликає до їх захисту, підкреслюючи зобов’язання всіх сторін згідно з міжнародним правом, включаючи міжнародне гуманітарне право

- йдеться в тексті проекту резолюції.

Нагадаємо

11 березня 2026 року вдарила по багатоповерхівці в центрі ліванської столиці. Дана акція відбулася в межах операції проти Хезболли та іранських офіцерів зв’язку.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Соціальна мережа
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Іран