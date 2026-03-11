росія просуває резолюцію ООН щодо Близького Сходу замість миру в Україні - Кислиця

росія зібралась винести на голосування проект резолюції Ради безпеки ООН щодо поточної ситуації на Близькому Сході замість того, щоб припинити агресивну війну проти України. Про це повідомив в соцмережі "Х" Перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця, передає УНН.

Деталі

Рада Безпеки, підтверджуючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, посилаючись на статтю 2 (4) Статуту Організації Об'єднаних Націй, яка забороняє застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, найрішучіше засуджує всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру і закликає до їх захисту, підкреслюючи зобов’язання всіх сторін згідно з міжнародним правом, включаючи міжнародне гуманітарне право - йдеться в тексті проекту резолюції.

Нагадаємо

11 березня 2026 року вдарила по багатоповерхівці в центрі ліванської столиці. Дана акція відбулася в межах операції проти Хезболли та іранських офіцерів зв’язку.