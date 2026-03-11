Россия продвигает резолюцию ООН по Ближнему Востоку вместо мира в Украине - Кислица
Киев • УНН
Россия собралась вынести на голосование проект резолюции Совета безопасности ООН по текущей ситуации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы прекратить агрессивную войну против Украины. Об этом сообщил в соцсети "Х" Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица, передает УНН.
Подробности
Совет Безопасности, подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, ссылаясь на статью 2 (4) Устава Организации Объединенных Наций, которая запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, самым решительным образом осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон согласно международному праву, включая международное гуманитарное право
Напомним
11 марта 2026 года ударила по многоэтажке в центре ливанской столицы. Данная акция состоялась в рамках операции против Хезболлы и иранских офицеров связи.