Ізраїль завдав удару по житловому будинку в центрі Бейрута

Сьогодні, 11 березня 2026 року, ізраїльська авіація атакувала багатоквартирний будинок у центральній частині Бейрута, що стало другим подібним ударом по столиці Лівану за останні кілька днів. За повідомленнями ліванських державних медіа та Reuters, атака відбулася на тлі масштабної ескалації між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", пише УНН.

Деталі

Наразі офіційної інформації про кількість загиблих чи поранених унаслідок цього конкретного інциденту немає, а ізраїльські військові утримуються від негайних коментарів.

Понад 1300 цивільних загинуло через удари США та Ізраїлю по Ірану - посол в ООН

Нинішній удар є частиною ширшої військової кампанії "Рев лева", спрямованої на знищення інфраструктури "Хезболли" та іранських офіцерів зв’язку. Лише кілька днів тому, 8 березня, аналогічна атака на готель Ramada Plaza в районі Рауше призвела до загибелі чотирьох осіб, серед яких, за даними ЦАХАЛу, були високопоставлені командири іранського підрозділу "Кудс".

Через інтенсивні обстріли південних передмість Бейрута сотні тисяч цивільних були змушені шукати притулку в центральних районах міста, що значно ускладнює гуманітарну ситуацію.

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві чотирьох дипломатів під час удару по Бейруту