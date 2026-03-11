$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 16811 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 55430 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 43293 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 30689 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 37149 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 32264 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 50616 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 58775 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 54167 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85882 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Публікації
Ексклюзиви
Ізраїль завдав удару по житловому будинку в центрі Бейрута

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Авіація Ізраїлю вдарила по багатоповерхівці в центрі ліванської столиці. Атака відбулася в межах операції проти Хезболли та іранських офіцерів зв’язку.

Ізраїль завдав удару по житловому будинку в центрі Бейрута

Сьогодні, 11 березня 2026 року, ізраїльська авіація атакувала багатоквартирний будинок у центральній частині Бейрута, що стало другим подібним ударом по столиці Лівану за останні кілька днів. За повідомленнями ліванських державних медіа та Reuters, атака відбулася на тлі масштабної ескалації між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", пише УНН.

Деталі

Наразі офіційної інформації про кількість загиблих чи поранених унаслідок цього конкретного інциденту немає, а ізраїльські військові утримуються від негайних коментарів.

Понад 1300 цивільних загинуло через удари США та Ізраїлю по Ірану - посол в ООН10.03.26, 22:57 • 3574 перегляди

Нинішній удар є частиною ширшої військової кампанії "Рев лева", спрямованої на знищення інфраструктури "Хезболли" та іранських офіцерів зв’язку. Лише кілька днів тому, 8 березня, аналогічна атака на готель Ramada Plaza в районі Рауше призвела до загибелі чотирьох осіб, серед яких, за даними ЦАХАЛу, були високопоставлені командири іранського підрозділу "Кудс".

Через інтенсивні обстріли південних передмість Бейрута сотні тисяч цивільних були змушені шукати притулку в центральних районах міста, що значно ускладнює гуманітарну ситуацію.

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві чотирьох дипломатів під час удару по Бейруту11.03.26, 00:16 • 3064 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Нерухомість
Сутички
Ізраїль
Reuters
Ліван
Іран