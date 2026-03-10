Понад 1300 цивільних загинуло через удари США та Ізраїлю по Ірану - посол в ООН

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
17:36 • 10701 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 31038 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 29816 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 22093 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 29002 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 28848 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43867 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 53435 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53126 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85287 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.6м/с
58%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 28588 перегляди
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto10 березня, 12:51 • 20699 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 21167 перегляди
Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал10 березня, 13:24 • 11513 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 15949 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 15977 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 31038 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 29816 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43867 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 53435 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Туреччина
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 5280 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 8060 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 21196 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 28629 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 30227 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Storm Shadow
Іскандер (ОТРК)

Понад 1300 цивільних загинуло через удари США та Ізраїлю по Ірану - посол в ООН

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Посол Ірану в ООН заявив про загибель 1300 цивільних та знищення 10 тисяч об'єктів. Також четверо дипломатів загинули під час обстрілу готелю в Бейруті.

Понад 1300 цивільних загинуло через удари США та Ізраїлю по Ірану - посол в ООН

Понад 1300 цивільних загинуло в результаті американо-ізраїльських ударів по Ірану. Про це заявив посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, повідомляє Sky News, передає УНН

Більше 1300 цивільних осіб загинули в результаті американо-ізраїльських ударів по Ірану 

- заявив Амір Саїд Іравані. 

У війні з Іраном близько 140 американських військовослужбовців зазнали поранень - Пентагон10.03.26, 21:23 • 2112 переглядiв

Також, за його словами, чотири іранські дипломати загинули в результаті ізраїльського удару по готелю Ramada в столиці Лівану Бейруті в неділю.

Він зазначив, що з початку ударів 28 лютого було знищено майже 10 000 цивільних об'єктів, у тому числі майже 8000 житлових будинків.

Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ10.03.26, 21:56 • 1334 перегляди

Павло Башинський

Світ
Нерухомість
Дипломатка
Сутички
Організація Об'єднаних Націй
Ліван
Іран