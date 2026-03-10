Понад 1300 цивільних загинуло через удари США та Ізраїлю по Ірану - посол в ООН

Понад 1300 цивільних загинуло в результаті американо-ізраїльських ударів по Ірану. Про це заявив посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, повідомляє Sky News, передає УНН.

Більше 1300 цивільних осіб загинули в результаті американо-ізраїльських ударів по Ірану - заявив Амір Саїд Іравані.

У війні з Іраном близько 140 американських військовослужбовців зазнали поранень - Пентагон

Також, за його словами, чотири іранські дипломати загинули в результаті ізраїльського удару по готелю Ramada в столиці Лівану Бейруті в неділю.

Він зазначив, що з початку ударів 28 лютого було знищено майже 10 000 цивільних об'єктів, у тому числі майже 8000 житлових будинків.

Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ