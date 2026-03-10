Понад 1300 цивільних загинуло через удари США та Ізраїлю по Ірану - посол в ООН
Київ • УНН
Посол Ірану в ООН заявив про загибель 1300 цивільних та знищення 10 тисяч об'єктів. Також четверо дипломатів загинули під час обстрілу готелю в Бейруті.
Понад 1300 цивільних загинуло в результаті американо-ізраїльських ударів по Ірану. Про це заявив посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, повідомляє Sky News, передає УНН.
Більше 1300 цивільних осіб загинули в результаті американо-ізраїльських ударів по Ірану
Також, за його словами, чотири іранські дипломати загинули в результаті ізраїльського удару по готелю Ramada в столиці Лівану Бейруті в неділю.
Він зазначив, що з початку ударів 28 лютого було знищено майже 10 000 цивільних об'єктів, у тому числі майже 8000 житлових будинків.
