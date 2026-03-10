Более 1300 мирных жителей погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану - посол в ООН

$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
17:36 • 10682 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 30948 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 29756 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 22048 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 28959 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 28833 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 43843 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 53414 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53124 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85285 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 30948 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 29756 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 43843 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 53414 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 5264 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 8040 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 21168 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 28590 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 30220 просмотра
Более 1300 мирных жителей погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану - посол в ООН

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Посол Ирана в ООН заявил о гибели 1300 мирных жителей и уничтожении 10 тысяч объектов. Также четверо дипломатов погибли во время обстрела отеля в Бейруте.

Более 1300 мирных жителей погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану - посол в ООН

Более 1300 мирных жителей погибли в результате американо-израильских ударов по Ирану. Об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани, сообщает Sky News, передает УНН

Более 1300 мирных жителей погибли в результате американо-израильских ударов по Ирану 

- заявил Амир Саид Иравани. 

В войне с Ираном около 140 американских военнослужащих получили ранения - Пентагон10.03.26, 21:23 • 2080 просмотров

Также, по его словам, четыре иранских дипломата погибли в результате израильского удара по отелю Ramada в столице Ливана Бейруте в воскресенье.

Он отметил, что с начала ударов 28 февраля было уничтожено почти 10 000 гражданских объектов, в том числе почти 8000 жилых домов.

Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ10.03.26, 21:56 • 1308 просмотров

Павел Башинский

