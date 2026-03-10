Более 1300 мирных жителей погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану - посол в ООН

Более 1300 мирных жителей погибли в результате американо-израильских ударов по Ирану. Об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани, сообщает Sky News, передает УНН.

Также, по его словам, четыре иранских дипломата погибли в результате израильского удара по отелю Ramada в столице Ливана Бейруте в воскресенье.

Он отметил, что с начала ударов 28 февраля было уничтожено почти 10 000 гражданских объектов, в том числе почти 8000 жилых домов.

