В войне с Ираном около 140 американских военнослужащих получили ранения - Пентагон

17:36 • 7662 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
15:44 • 23069 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
15:25 • 25007 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
14:11 • 18727 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
10 марта, 12:33 • 25843 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
10 марта, 11:27 • 27700 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
10 марта, 11:25 • 41718 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 08:20 • 51617 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52757 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
9 марта, 19:03 • 84821 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 25848 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto10 марта, 12:51 • 17825 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 18595 просмотра
Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал10 марта, 13:24 • 9024 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 12583 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 12647 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Реджеп Тайип Эрдоган
Рустем Умеров
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Объединенные Арабские Эмираты
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 3846 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 6472 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 18651 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 25913 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 29619 просмотра
В войне с Ираном около 140 американских военнослужащих получили ранения - Пентагон

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Около 140 американских военных получили ранения за 10 дней операции "Эпическая ярость". Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, семеро бойцов погибли.

В войне с Ираном около 140 американских военнослужащих получили ранения - Пентагон

Приблизительно 140 американских военнослужащих получили ранения с начала военных операций США против Ирана, заявил во вторник представитель Пентагона Шон Парнелл, в том числе восемь человек получили серьезные ранения, передает УНН со ссылкой на CNN.

"С начала операции "Эпическая ярость" около 140 американских военнослужащих получили ранения в течение 10 дней непрерывных атак", - говорится в заявлении Парнелла. "Подавляющее большинство этих ранений было незначительным, и 108 военнослужащих уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Восемь военнослужащих по-прежнему находятся в списке тяжело раненых и получают медицинскую помощь высочайшего уровня".

Сегодня будет самый масштабный день ударов по Ирану – министр обороны США10.03.26, 14:53 • 3190 просмотров

Добавим

Ранее представитель США сообщил CNN, что к категории тяжело раненых относятся военнослужащие, в отношении которых возможна или неминуема смерть. На сегодняшний день в бою погибли семеро американских военнослужащих, причем последняя жертва была доставлена домой в понедельник вечером на торжественной церемонии на авиабазе Довер, штат Делавэр.

Издание отмечает, что нередко количество травм колеблется или увеличивается со временем, поскольку военнослужащие могут не обращаться за медицинской помощью сразу после инцидента в зависимости от его тяжести.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Пентагон
Делавэр
Соединённые Штаты
Иран