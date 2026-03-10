В войне с Ираном около 140 американских военнослужащих получили ранения - Пентагон

Приблизительно 140 американских военнослужащих получили ранения с начала военных операций США против Ирана, заявил во вторник представитель Пентагона Шон Парнелл, в том числе восемь человек получили серьезные ранения, передает УНН со ссылкой на CNN.

"С начала операции "Эпическая ярость" около 140 американских военнослужащих получили ранения в течение 10 дней непрерывных атак", - говорится в заявлении Парнелла. "Подавляющее большинство этих ранений было незначительным, и 108 военнослужащих уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Восемь военнослужащих по-прежнему находятся в списке тяжело раненых и получают медицинскую помощь высочайшего уровня".

Сегодня будет самый масштабный день ударов по Ирану – министр обороны США

Добавим

Ранее представитель США сообщил CNN, что к категории тяжело раненых относятся военнослужащие, в отношении которых возможна или неминуема смерть. На сегодняшний день в бою погибли семеро американских военнослужащих, причем последняя жертва была доставлена домой в понедельник вечером на торжественной церемонии на авиабазе Довер, штат Делавэр.

Издание отмечает, что нередко количество травм колеблется или увеличивается со временем, поскольку военнослужащие могут не обращаться за медицинской помощью сразу после инцидента в зависимости от его тяжести.