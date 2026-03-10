У війні з Іраном близько 140 американських військовослужбовців зазнали поранень - Пентагон

Приблизно 140 американських військовослужбовців зазнали поранень з початку військових операцій США проти Ірану, заявив у вівторок представник Пентагону Шон Парнелл, у тому числі вісім людей отримали серйозні поранення, передає УНН із посиланням на CNN.

"З початку операції "Епічна лють" близько 140 американських військовослужбовців отримали поранення протягом 10 днів безперервних атак", - йдеться у заяві Парнелла. "Переважна більшість цих поранень була незначною, і 108 військовослужбовців вже повернулися до виконання службових обов'язків. Вісім військовослужбовців, як і раніше, перебувають у списку тяжко поранених і отримують медичну допомогу найвищого рівня".

Додамо

Раніше представник США повідомив CNN, що до категорії тяжко поранених належать військовослужбовці, щодо яких можлива чи неминуча смерть. На сьогодні у бою загинули семеро американських військовослужбовців, причому останню жертву було доставлено додому в понеділок увечері на урочистій церемонії на авіабазі Довер, штат Делавер.

Видання зауважує, що нерідко кількість травм коливається або збільшується з часом, оскільки військовослужбовці можуть не звертатися за медичною допомогою відразу після інциденту залежно від його тяжкості.