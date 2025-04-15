Статки засновника Meta досягли $248 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 17%. Ринкова вартість Meta зросла до $1,78 трлн через інвестиційний інтерес до розробок ШІ.
Колишній президент США Джо Байден відновив співпрацю з Creative Artists Agency після завершення президентства. Агентство раніше представляло його інтереси та має зв'язки з родиною Обами.
Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.
Суд штату Делавер повторно відхилив компенсаційний пакет Ілона Маска на 56 млрд доларів у Tesla. Нове голосування акціонерів не змогло скасувати попереднє судове рішення про блокування виплат.
Сара Макбрайд стала першою відкритою трансгендерною конгресвумен, вигравши вибори в штаті Делавер. 34-річна політикиня представлятиме свій рідний штат у Палаті представників США.
Президент США Джо Байден зателефонував демократам, які перемогли на виборах у різних штатах. Серед них - новий сенатор від Делаверу, губернатори Делаверу та Північної Кароліни, а також мер Вілмінгтона.
Федеральне журі в Делавері визнало, що ранні версії смарт-годинників Masimo порушують два патенти Apple. Порушення стосується моделей W1 і Freedom та технологій дизайну розумних годинників.
Президент США Джо Байден завершує самоізоляцію в Делавері та повертається до Білого дому у вівторок. Він отримав позитивний тест на COVID-19 минулого тижня, але публічних заходів на вівторок не заплановано.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер попросив Джо Байдена не балотуватися на президентських виборах 2024 року.
Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 після заходу в Лас-Вегасі. Президент США вакцинований, має легкі симптоми та самоізолюється вдома в Делавері, продовжуючи виконувати свої обов'язки.
Адвокати Ілона Маска стверджують, що голосування акціонерів Tesla, які схвалили його компенсаційний пакет у розмірі 56 мільярдів доларів, має затримати судові слухання щодо присудження мільярдів юристам, які оскаржували цей пакет.
Акціонери Tesla переважною більшістю проголосували за відновлення рекордного компенсаційного пакету генерального директора Ілона Маска в 44,9 мільярда доларів.
Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, був визнаний присяжними винним за всіма трьома пунктами звинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї.
У 2023 році президент США Джо Байден і його дружина Джилл заробили 620 000 доларів, сплатили 146 600 доларів федерального прибуткового податку і 34 400 доларів податків штатів, а також пожертвували 20 000 доларів 17 благодійним організаціям, у тому числі 5 000 доларів Фонду Бо Байдена.
Міністерство юстиції заявило, що хоча Байден ненавмисно зберігав секретні документи у себе вдома, йому не буде пред'явлено кримінальних звинувачень.
Автомобіль зіткнувся з припаркованим позашляховиком у кортежі президента Джо Байдена біля його передвиборчого офісу у Вілмінгтоні; президент і перша леді в безпеці.