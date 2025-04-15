Байден та його дружина заробили торік $620 тисяч

У 2023 році президент США Джо Байден і його дружина Джилл заробили 620 000 доларів, сплатили 146 600 доларів федерального прибуткового податку і 34 400 доларів податків штатів, а також пожертвували 20 000 доларів 17 благодійним організаціям, у тому числі 5 000 доларів Фонду Бо Байдена.