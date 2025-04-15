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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25294 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153542 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137451 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133510 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133789 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195934 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164577 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Новини Світу • 6 лютого, 09:41 • 28492 перегляди

Байден підписав контракт з голлівудським агентством: що це означає

Колишній президент США Джо Байден відновив співпрацю з Creative Artists Agency після завершення президентства. Агентство раніше представляло його інтереси та має зв'язки з родиною Обами.

Новини Світу • 4 лютого, 13:01 • 109009 перегляди

Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.

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Суд США вдруге заблокував багатомільярдний пакет зарплат Маска в Tesla

Суд штату Делавер повторно відхилив компенсаційний пакет Ілона Маска на 56 млрд доларів у Tesla. Нове голосування акціонерів не змогло скасувати попереднє судове рішення про блокування виплат.

Новини Світу • 3 грудня, 00:26 • 18518 перегляди

Сара Макбрайд стає першою трансгендерною конгресвумен у США

Сара Макбрайд стала першою відкритою трансгендерною конгресвумен, вигравши вибори в штаті Делавер. 34-річна політикиня представлятиме свій рідний штат у Палаті представників США.

Новини Світу • 6 листопада, 07:48 • 23103 перегляди

Байден привітав демократів з перемогою - AP

Президент США Джо Байден зателефонував демократам, які перемогли на виборах у різних штатах. Серед них - новий сенатор від Делаверу, губернатори Делаверу та Північної Кароліни, а також мер Вілмінгтона.

Новини Світу • 6 листопада, 03:12 • 108981 перегляди

Apple виграла патентний позов проти Masimo через смарт-годинники

Федеральне журі в Делавері визнало, що ранні версії смарт-годинників Masimo порушують два патенти Apple. Порушення стосується моделей W1 і Freedom та технологій дизайну розумних годинників.

Новини Світу • 26 жовтня, 01:56 • 62335 перегляди

У вівторок Байден повертається до Білого дому після самоізоляції через COVID-19

Президент США Джо Байден завершує самоізоляцію в Делавері та повертається до Білого дому у вівторок. Він отримав позитивний тест на COVID-19 минулого тижня, але публічних заходів на вівторок не заплановано.

Політика • 23 липня, 03:46 • 102613 перегляди

Лідер демократів у Сенаті США закликав Байдена відмовитися від виборів-2024

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер попросив Джо Байдена не балотуватися на президентських виборах 2024 року.

Політика • 18 липня, 02:49 • 113266 перегляди

Президент США Джо Байден захворів на COVID-19

Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 після заходу в Лас-Вегасі. Президент США вакцинований, має легкі симптоми та самоізолюється вдома в Делавері, продовжуючи виконувати свої обов'язки.

Політика • 17 липня, 22:34 • 103497 перегляди

Tesla планує відкласти липневі слухання, щодо зарплатні Ілона Маска – Bloomberg

Адвокати Ілона Маска стверджують, що голосування акціонерів Tesla, які схвалили його компенсаційний пакет у розмірі 56 мільярдів доларів, має затримати судові слухання щодо присудження мільярдів юристам, які оскаржували цей пакет.

Економіка • 23 червня, 21:21 • 28710 перегляди

Маску на голосуванні акціонерів повернули винагороду у Tesla на 44,9 млрд доларів

Акціонери Tesla переважною більшістю проголосували за відновлення рекордного компенсаційного пакету генерального директора Ілона Маска в 44,9 мільярда доларів.

Новини Світу • 14 червня, 08:13 • 17715 перегляди

Сина Байдена визнали винним у справі про зберігання зброї

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, був визнаний присяжними винним за всіма трьома пунктами звинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї.

Новини Світу • 11 червня, 17:01 • 21124 перегляди

Байден та його дружина заробили торік $620 тисяч

У 2023 році президент США Джо Байден і його дружина Джилл заробили 620 000 доларів, сплатили 146 600 доларів федерального прибуткового податку і 34 400 доларів податків штатів, а також пожертвували 20 000 доларів 17 благодійним організаціям, у тому числі 5 000 доларів Фонду Бо Байдена.

Економіка • 16 квітня, 02:35 • 27529 перегляди

Байдену не пред’являтимуть звинувачення у справі про секретні документи

Міністерство юстиції заявило, що хоча Байден ненавмисно зберігав секретні документи у себе вдома, йому не буде пред'явлено кримінальних звинувачень.

Новини Світу • 9 лютого, 00:39 • 128975 перегляди

Автомобіль врізався в кортеж президента Джо Байдена

Автомобіль зіткнувся з припаркованим позашляховиком у кортежі президента Джо Байдена біля його передвиборчого офісу у Вілмінгтоні; президент і перша леді в безпеці.

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