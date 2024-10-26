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Apple виграла патентний позов проти Masimo через смарт-годинники

Київ • УНН

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Федеральне журі в Делавері визнало, що ранні версії смарт-годинників Masimo порушують два патенти Apple. Порушення стосується моделей W1 і Freedom та технологій дизайну розумних годинників.

Apple виграла патентний позов проти Masimo через смарт-годинники

Apple переконала федеральне журі в Делавері, що ранні версії смарт-годинників Masimo, зокрема моделі W1 і Freedom, порушують два її патенти. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Apple переконала федеральне журі в Делавері, що ранні версії смарт-годинників Masimo, зокрема моделі W1 і Freedom, порушують два її патенти. Це рішення стало частиною більшої суперечки між компаніями щодо інтелектуальної власності.

Журі підтвердило, що технології, використовувані Masimo у своїх продуктах, навмисно порушують патентні права Apple на дизайн смарт-годинників. Ця перемога підкреслює зусилля Apple захистити свої інновації на ринку носимих пристроїв.

Apple готує сюрприз: нові Mac з процесорами M4 вже цього тижня25.10.24, 13:03 • 11208 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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