Apple виграла патентний позов проти Masimo через смарт-годинники
Київ • УНН
Федеральне журі в Делавері визнало, що ранні версії смарт-годинників Masimo порушують два патенти Apple. Порушення стосується моделей W1 і Freedom та технологій дизайну розумних годинників.
Apple переконала федеральне журі в Делавері, що ранні версії смарт-годинників Masimo, зокрема моделі W1 і Freedom, порушують два її патенти. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Apple переконала федеральне журі в Делавері, що ранні версії смарт-годинників Masimo, зокрема моделі W1 і Freedom, порушують два її патенти. Це рішення стало частиною більшої суперечки між компаніями щодо інтелектуальної власності.
Журі підтвердило, що технології, використовувані Masimo у своїх продуктах, навмисно порушують патентні права Apple на дизайн смарт-годинників. Ця перемога підкреслює зусилля Apple захистити свої інновації на ринку носимих пристроїв.
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