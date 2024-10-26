Apple виграла патентний позов проти Masimo через смарт-годинники
Киев • УНН
Федеральное жюри в Делавэре признало, что ранние версии смарт-часов Masimo нарушают два патента Apple. Нарушение касается моделей W1 и Freedom и технологий дизайна умных часов.
Apple убедила федеральное жюри в Делавэре, что ранние версии смарт-часов Masimo, в частности модели W1 и Freedom, нарушают два ее патента. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Apple убедила федеральное жюри в Делавэре, что ранние версии смарт-часов Masimo, в частности модели W1 и Freedom, нарушают два ее патента. Это решение стало частью более крупного спора между компаниями по интеллектуальной собственности.
Жюри подтвердило, что технологии, используемые Masimo в своих продуктах, намеренно нарушают патентные права Apple на дизайн смарт-часов. Эта победа подчеркивает усилия Apple защитить свои инновации на рынке носимых устройств.
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