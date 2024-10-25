Apple готовит сюрприз: новые Mac с процессорами M4 уже на этой неделе
Киев • УНН
Apple анонсировала «захватывающую неделю» для Mac через пресс-релиз. Ожидается представление новых Mac mini, iMac и MacBook Pro с процессорами M4.
Длительное время ходят слухи о новых Mac с процессорами M4. Совсем недавно компания Apple объявила, что представит новые продукты через пресс-релиз.
Пишет УНН со ссылкой на страницу старшего вице-президента Apple по маркетингу в соцсети Х.
Детали
Представитель Apple Грег Джозвяк объявил в X Twitter «захватывающую неделю» новых Mac. Он намекнул на скорое появление устройств на базе процессоров M4. Сообщается, что в октябре этого года Apple, вероятно, не будет организовывать масштабный запуск продукта.
Справка
Обычно Apple выбирает специальное событие или пресс-релиз для различных объявлений о Mac. Однако эта неделя, похоже, будет другой, насыщенной объявлениями, что довольно уникально для Apple.
Первые устройства с процессорами M4
Слухи указывают на то, что Apple готова представить первые компьютеры M4. Ожидаются новые модели Mac mini, iMac и MacBook Pro.
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Они будут оснащены чипом M4, который мы уже получили в начале этого года в моделях iPad Pro. В старших моделях MacBook Pro будут использоваться чипы M4 Pro и M4 Max, а Mac mini также получит M4 Pro.
Напомним,
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