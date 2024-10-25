Apple готовит сюрприз: новые Mac с процессорами M4 уже на этой неделе

ukenru
Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 93096 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 119860 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 135583 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 138420 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 135957 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 119699 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 112761 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 132177 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
23 октября 2024, 13:00 • 138091 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 135175 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и области работает ППО - КГВА

В Киеве и области работает ППО - КГВА

00:50 • 108419 просмотра
В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

01:31 • 111172 просмотра
Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

02:58 • 109752 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 112316 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 86158 просмотра
публикации
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 93112 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 86158 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 112316 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 139732 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 171924 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 44381 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 93179 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 108212 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 113957 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

24 октября 2024, 08:05 • 113604 просмотра
Актуальное
Apple готовит сюрприз: новые Mac с процессорами M4 уже на этой неделе

Apple готовит сюрприз: новые Mac с процессорами M4 уже на этой неделе

Киев  •  УНН

10:03 • 769 просмотра

Read in English

Apple анонсировала «захватывающую неделю» для Mac через пресс-релиз. Ожидается представление новых Mac mini, iMac и MacBook Pro с процессорами M4.

Длительное время ходят слухи о новых Mac с процессорами M4. Совсем недавно компания Apple объявила, что представит новые продукты через пресс-релиз.

Пишет УНН со ссылкой на страницу старшего вице-президента Apple по маркетингу в соцсети Х.

Детали

Представитель Apple Грег Джозвяк объявил в X Twitter «захватывающую неделю» новых Mac. Он намекнул на скорое появление устройств на базе процессоров M4. Сообщается, что в октябре этого года Apple, вероятно, не будет организовывать масштабный запуск продукта.

Image

Справка

Обычно Apple выбирает специальное событие или пресс-релиз для различных объявлений о Mac. Однако эта неделя, похоже, будет другой, насыщенной объявлениями, что довольно уникально для Apple.

Первые устройства с процессорами M4

Слухи указывают на то, что Apple готова представить первые компьютеры M4. Ожидаются новые модели Mac mini, iMac и MacBook Pro.

Apple изменила правила в App Store, следуя европейским нормам9 августа 2024, 16:12 • 29010 просмотров

Они будут оснащены чипом M4, который мы уже получили в начале этого года в моделях iPad Pro. В старших моделях MacBook Pro будут использоваться чипы M4 Pro и M4 Max, а Mac mini также получит M4 Pro.

Напомним,

Apple представила новый iPad mini с поддержкой Apple Intelligence и Pencil Pro.

Будет быстрее, а еще будет иметь новую кнопку и новый цвет: Apple презентовала новый iPhone 16.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
apple-incApple Inc.