Apple представила новий iPad mini з підтримкою Apple Intelligence та Pencil Pro
Київ • УНН
Apple анонсувала оновлений iPad mini 7-го покоління з чіпом A17 Pro та підтримкою системи Apple Intelligence. Планшет отримав покращену продуктивність, підтримку Apple Pencil Pro та нові функції штучного інтелекту.
У вівторок, 15 жовтня, Apple представила новий iPad mini, який тепер оснащений чіпом A17 Pro і підтримує нову систему Apple Intelligence. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз компанії.
Деталі
Оновлений планшет сьомого покоління зберіг компактний 8,3-дюймовий дизайн, пропонуючи при цьому покращення продуктивності та нові функції.
В компанії запевняють, що чіп A17 Pro забезпечує 30% приріст продуктивності центрального процесора та 25% приріст продуктивності графічного процесора порівняно з попереднім поколінням.
Також зазначається, що новий iPad mini також отримав підтримку Apple Pencil Pro, який вводить чутливість до натискання, тактильний зворотний зв'язок і управління жестами.
Серед інших удосконалень – підтримка Wi-Fi 6E, швидша передача даних через USB-C та покращена 12-мегапіксельна ширококутна камера з Smart HDR 4.
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Також система Apple Intelligence пропонує інструменти для написання текстів, генерацію зображень і покращену автоматизацію завдань. Система використовує як обробку на пристрої, так і хмарні моделі.
Перший набір функцій Apple Intelligence буде доступний англійською мовою цього місяця після релізу iPadOS 18.1.
Доповнення
Вартість нового iPad mini з Wi-Fi стартує від $500 за 128 ГБ флешпам'яті (вдвічі перевищує мінімальний обсяг пам'яті попереднього покоління) і $650 за модель з Wi-Fi з модемом. Новий iPad mini також доступний з накопичувачем на 256 ГБ і 512 ГБ.
Попередні замовлення приймаються вже сьогодні, а продажі стартують 23 жовтня.
Нагадаємо
Вищий суд ЄС постановив, що Apple незаконно користувалася податковими пільгами в Ірландії понад 20 років. Компанія має сплатити 13 млрд євро до ірландської скарбниці, що є перемогою Єврокомісії у боротьбі з техногігантами.