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MIM-104 Patriot

Apple представила новий iPad mini з підтримкою Apple Intelligence та Pencil Pro

Київ • УНН

 • 12714 перегляди

Apple анонсувала оновлений iPad mini 7-го покоління з чіпом A17 Pro та підтримкою системи Apple Intelligence. Планшет отримав покращену продуктивність, підтримку Apple Pencil Pro та нові функції штучного інтелекту.

Apple представила новий iPad mini з підтримкою Apple Intelligence та Pencil Pro

У вівторок, 15 жовтня, Apple представила новий iPad mini, який тепер оснащений чіпом A17 Pro і підтримує нову систему Apple Intelligence. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз компанії.

Деталі

Оновлений планшет сьомого покоління зберіг компактний 8,3-дюймовий дизайн, пропонуючи при цьому покращення продуктивності та нові функції.

В компанії запевняють, що чіп A17 Pro забезпечує 30% приріст продуктивності центрального процесора та 25% приріст продуктивності графічного процесора порівняно з попереднім поколінням.

Також зазначається, що новий iPad mini також отримав підтримку Apple Pencil Pro, який вводить чутливість до натискання, тактильний зворотний зв'язок і управління жестами. 

Серед інших удосконалень – підтримка Wi-Fi 6E, швидша передача даних через USB-C та покращена 12-мегапіксельна ширококутна камера з Smart HDR 4.

Apple представила модель штучного інтелекту та оновлення продуктів для покращення конфіденційності та персоналізації11.06.24, 01:35 • 18600 переглядiв

Також система Apple Intelligence пропонує інструменти для написання текстів, генерацію зображень і покращену автоматизацію завдань. Система використовує як обробку на пристрої, так і хмарні моделі. 

Перший набір функцій Apple Intelligence буде доступний англійською мовою цього місяця після релізу iPadOS 18.1.

Доповнення

Вартість нового iPad mini з Wi-Fi стартує від $500 за 128 ГБ флешпам'яті (вдвічі перевищує мінімальний обсяг пам'яті попереднього покоління) і $650 за модель з Wi-Fi з модемом. Новий iPad mini також доступний з накопичувачем на 256 ГБ і 512 ГБ.

Попередні замовлення приймаються вже сьогодні, а продажі стартують 23 жовтня. 

Нагадаємо

Вищий суд ЄС постановив, що Apple незаконно користувалася податковими пільгами в Ірландії понад 20 років. Компанія має сплатити 13 млрд євро до ірландської скарбниці, що є перемогою Єврокомісії у боротьбі з техногігантами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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