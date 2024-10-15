Apple представила новый iPad mini с поддержкой Apple Intelligence и Pencil Pro
Киев • УНН
Apple анонсировала обновленный iPad mini 7-го поколения с чипом A17 Pro и поддержкой системы Apple Intelligence. Планшет получил улучшенную производительность, поддержку Apple Pencil Pro и новые функции искусственного интеллекта.
Во вторник, 15 октября, Apple представила новый iPad mini, который теперь оснащен чипом A17 Pro и поддерживает новую систему Apple Intelligence. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.
Детали
Обновленный планшет седьмого поколения сохранил компактный 8,3-дюймовый дизайн, предлагая при этом улучшение производительности и новые функции.
В компании уверяют, что чип A17 Pro обеспечивает 30% прирост производительности центрального процессора и 25% прирост производительности графического процессора по сравнению с предыдущим поколением.
Также отмечается, что новый iPad mini также получил поддержку Apple Pencil Pro, который вводит чувствительность к нажатию, тактильную обратную связь и управление жестами.
Среди других усовершенствований - поддержка Wi-Fi 6E, более быстрая передача данных через USB-C и улучшенная 12-мегапиксельная широкоугольная камера с Smart HDR 4.
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Также система Apple Intelligence предлагает инструменты для написания текстов, генерацию изображений и улучшенную автоматизацию задач. Система использует как обработку на устройстве, так и облачные модели.
Первый набор функций Apple Intelligence будет доступен на английском языке в этом месяце после релиза iPadOS 18.1.
Дополнение
Стоимость нового iPad mini с Wi-Fi стартует от $500 за 128 ГБ флешпамяти (вдвое превышает минимальный объем памяти предыдущего поколения) и $650 за модель с Wi-Fi с модемом. Новый iPad mini также доступен с накопителем на 256 ГБ и 512 ГБ.
Предварительные заказы принимаются уже сегодня, а продажи стартуют 23 октября.
Напомним,
Высший суд ЕС постановил, что Apple незаконно пользовалась налоговыми льготами в Ирландии более 20 лет. Компания должна уплатить 13 млрд евро в ирландскую казну, что является победой Еврокомиссии в борьбе с техногигантами.