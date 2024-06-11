Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

Apple представила свой искусственный интеллект и обновления для продуктов. Об этом сообщает Apple, передает УНН.

Детали

Компании Apple объявила о собственной модели искусственного интеллекта-Apple Intelligence. Это нововведение позволит корпоративным устройствам использовать личную информацию пользователей для ответов на их вопросы, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности.

Обновления также затрагивают популярного виртуального помощника Siri, который становится еще умнее благодаря Apple Intelligence. Теперь он может использовать информацию из нескольких источников для ответов на вопросы пользователей, например, подготовить их к предстоящим встречам и информировать о погоде.

Кроме того, Apple представила новые функции, такие как создание собственных эмодзи с инструкциями в iMessage, сотрудничество с OpenAI для ответов на вопросы и улучшенную конфиденциальность приложений для iPhone. Теперь пользователи смогут записывать разговоры, управлять жестами AirPods и отслеживать жизненно важные показатели на Apple Watch.

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