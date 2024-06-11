Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  104167 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  107278 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  113671 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  110566 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102678 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104505 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101789 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  99844 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175624 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

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Полиция задержала пьяного водителя после того, как он пытался скрыться с места ДТП в Киевской области

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На фронте захватчики продвинулись возле Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское-DeepState

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7 июня 2024, 13:28  •  251603 просмотра
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7 июня 2024, 10:15  •  254130 просмотра
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7 июня 2024, 07:27  •  256394 просмотра
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Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  254227 просмотра

Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

Apple представила свою собственную модель искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая позволит своим устройствам использовать личную информацию для ответа на вопросы, обеспечивая при этом конфиденциальность, а также обновления для Siri и новые функции, такие как пользовательские смайлики, сотрудничество OpenAI и отслеживание здоровья в Apple Watch.

Технологии •   •  1142 просмотра
Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

В Харькове прогремел взрыв

По информации, в Харькове произошел взрыв.

Война •   •  2157 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока

Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия с востока.

Война •   •  2731 просмотра
Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока

На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб

Вооруженные Силы Украины отразили многочисленные атаки российских захватчиков на нескольких фронтах, в ходе которых было зафиксировано 81 боевое столкновение.

Война •   •  2986 просмотра
На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб

Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем

Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины, провести переговоры с канцлером Олафом Шольцем о поддержке обороны, противовоздушной обороне, совместном производстве вооружений и скоординировать позиции перед предстоящими саммитами.

Война •   •  5359 просмотра
Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем

Авиаудар по Харькову: пострадали люди, разрушены здания

Вражеские артиллерийские обстрелы повредили жилые кварталы в Харькове, что привело к пожару человеческих жертв.

Общество •   •  5974 просмотра
Авиаудар по Харькову: пострадали люди, разрушены здания

Полиция задержала пьяного водителя после того, как он пытался скрыться с места ДТП в Киевской области

Водитель, который пытался скрыться после дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, был задержан в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 0,34 промилле алкоголя.

Киев •   •  6618 просмотра
Полиция задержала пьяного водителя после того, как он пытался скрыться с места ДТП в Киевской области

На фронте захватчики продвинулись возле Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское-DeepState

По информации от Deep State, вражеские войска продвинулись в районе Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское.

Война •   •  13803 просмотра
На фронте захватчики продвинулись возле Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское-DeepState

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали о ракетной опасности в Николаевской области.

Война •   •  16369 просмотра
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

В Полтавской области из-за повреждения линий электропередач обесточены 7 населенных пунктов

Из-за повреждения линий электропередач в Велико Сорочинском районе Полтавской области без электричества остались 7 населенных пунктов с 403 абонентами, но энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Общество •   •  15226 просмотра
В Полтавской области из-за повреждения линий электропередач обесточены 7 населенных пунктов