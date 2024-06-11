Apple представила модель штучного інтелекту та оновлення продуктів для покращення конфіденційності та персоналізації
Київ • УНН
Apple представила власну модель штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence, яка дозволить своїм пристроям використовувати особисту інформацію для відповіді на запитання, забезпечуючи при цьому конфіденційність, а також оновлення для Siri та нові функції, такі як спеціальні смайли, співпраця OpenAI та відстеження здоров'я в Apple Watch.
Apple представила свій штучний інтелект та оновлення для продуктів. Про це повідомляє Apple, передає УНН.
Деталі
Компанії Apple оголосила про власну модель штучного інтелекту – Apple Intelligence. Ця інновація дозволить пристроям корпорації використовувати особисту інформацію користувачів для відповідей на їхні запитання, забезпечуючи високий рівень конфіденційності.
Оновлення також зачіпають популярного віртуального асистента Siri, який стає ще розумнішим завдяки Apple Intelligence. Тепер він може використовувати інформацію з кількох джерел для відповідей на запитання користувачів, наприклад, підготувати їх до майбутніх зустрічей та інформувати про погоду.
Крім того, Apple представила нові функції, такі як створення власних емодзі з інструкціями в iMessage, співпрацю з OpenAI для відповідей на запитання та покращену конфіденційність програм для iPhone. Тепер користувачі зможуть записувати розмови, керувати AirPods жестами та відстежувати життєво важливі показники на Apple Watch.
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