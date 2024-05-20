Apple планує випустити більш тонкий iPhone
Київ • УНН
Apple планує випустити тоншу і дорожчу модель iPhone під кодовою назвою D23 разом з iPhone 17 у вересні 2025 року, одночасно знявши з виробництва дешевший iPhone Plus і випустивши новий iPhone SE навесні 2025 року.
Технологічний гігант Apple розробляє тоншу версію iPhone яка, ймовірно, буде випущена до 2025 року. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Потенційна тонша версія, ймовірно, буде коштувати дорожче, ніж iPhone Pro Max від Apple, і очікується, що вона буде представлена разом з iPhone 17 у вересні 2025 року, йдеться у звіті.
Повідомляється, що компанія все ще тестує різні конструкції для пристрою під кодовою назвою D23, який може мати процесор останнього покоління Apple, імовірно під назвою A19.
Окрім цього, Apple також планує відмовитися від своєї менш дорогої моделі iPhone Plus і має намір випустити більш дешевий iPhone, наступник свого iPhone SE навесні 2025 року.
Очікуване оновлення підкреслює потребу Apple покращити iPhone, найпопулярніший продукт компанії, оскільки він бореться з жорсткою конкуренцією з боку Honor і Huawei у Китаї та Samsung на глобальному ринку.
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