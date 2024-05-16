Samsung висміює розкритиковану рекламу від Apple: випустив свій ролик
Київ • УНН
Samsung висміює суперечливу рекламу Apple "Crush" зі знищенням музичних інструментів, випустивши власну рекламу "UnCrush" із зображенням жінки, яка грає на гітарі.
Компанія Samsung висміює рекламу з нищенням музичних інструментів від Apple власною рекламою "UnCrush", повідомляє The Verge, пише УНН.
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"Samsung почула, що Apple вдалося засмутити багатьох людей рекламою "Crush", оприлюдненою минулого тижня, яка помістила інструменти, аркадні ігри та скульптури в новий блискучий iPad Pro з OLED-екраном, і, мабуть, їй просто довелося вступити в розмову. Зрештою Apple вибачилася, а керівник сказав, що вона "промахнулася", - пише видання.
У відповідь, як зазначається, в акаунті Samsung Mobile на X опублікували відео з хештегом "UnCrush", яке, за повідомленням Ad Age, було створено BBH USA і режисером Zen Pace.
На ньому зображено жінку, яка переступає через сміття та розлиту фарбу, що нагадує кінець великого інциденту з гідравлічним пресом Apple, і сідає, щоб наспівувати та грати ноти на гітарі, чому якимось чином допомагають ноти, що відображаються на її Galaxy Tab S9, і потужність Galaxy AI.
"Промахнулися": Apple вибачився за рекламу зі знищенням музичних інструментів після критики митців10.05.24, 09:04 • 105967 переглядiв