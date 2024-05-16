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Samsung висміює розкритиковану рекламу від Apple: випустив свій ролик

Samsung висміює розкритиковану рекламу від Apple: випустив свій ролик

Київ • УНН

 • 128397 перегляди

Samsung висміює суперечливу рекламу Apple "Crush" зі знищенням музичних інструментів, випустивши власну рекламу "UnCrush" із зображенням жінки, яка грає на гітарі.

Компанія Samsung висміює рекламу з нищенням музичних інструментів від Apple власною рекламою "UnCrush", повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

"Samsung почула, що Apple вдалося засмутити багатьох людей рекламою "Crush", оприлюдненою минулого тижня, яка помістила інструменти, аркадні ігри та скульптури в новий блискучий iPad Pro з OLED-екраном, і, мабуть, їй просто довелося вступити в розмову. Зрештою Apple вибачилася, а керівник сказав, що вона "промахнулася", - пише видання.

У відповідь, як зазначається, в акаунті Samsung Mobile на X опублікували відео з хештегом "UnCrush", яке, за повідомленням Ad Age, було створено BBH USA і режисером Zen Pace.

На ньому зображено жінку, яка переступає через сміття та розлиту фарбу, що нагадує кінець великого інциденту з гідравлічним пресом Apple, і сідає, щоб наспівувати та грати ноти на гітарі, чому якимось чином допомагають ноти, що відображаються на її Galaxy Tab S9, і потужність Galaxy AI.

"Промахнулися": Apple вибачився за рекламу зі знищенням музичних інструментів після критики митців10.05.24, 09:04 • 105967 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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