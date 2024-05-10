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"Промахнулися": Apple вибачився за рекламу зі знищенням музичних інструментів після критики митців

"Промахнулися": Apple вибачився за рекламу зі знищенням музичних інструментів після критики митців

Київ • УНН

 • 105967 перегляди

Компанія Apple вибачилася після негативної реакції на рекламу, у якій було показано, як предмети, зокрема музичні інструменти та книги, розчавлюються гідравлічним пресом.

Компанія Apple вибачилася після негативної реакції на рекламу, у якій було показано, як предмети, зокрема музичні інструменти та книги, розчавлюються гідравлічним пресом, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У заяві, опублікованій маркетинговим виданням Ad Age, Apple заявила, що реклама не досягла своєї мети розширити можливості і прославити творчих людей.

Метою відео було продемонструвати, як креативність втілилася у новітньому iPad.

Але знаменитості, у тому числі Г'ю Грант та Джастін Бейтман, з жахом відреагували на знищення, показане у рекламі.

"Наша мета – завжди відзначати безліч способів, за допомогою яких користувачі висловлюють себе та втілюють свої ідеї в життя за допомогою iPad. Ми промахнулися із цим відео, і нам дуже шкода", - заявив у своїй заяві Тор Мюрен, віцепрезидент Apple з маркетингових комунікацій.

Боса Apple Тіма Кука назвали глухим за його допис на X про пристрій, де він просив людей "уявити всі речі, для створення яких він використовуватиметься".

У рекламі робиться спроба показати, на що здатний новітній планшет Apple, наприклад, перегляд телевізійних програм, прослуховування музики та відеоігри, при цьому підкреслюючи, що новий пристрій особливо тонкий.

Це робиться за допомогою відео-теми, яка існує майже десятиліття, коли музичні інструменти знищуються.

"Однак у цьому випадку, схоже, технологічному гіганту також вдалося зіпсувати власну репутацію: заявники стверджують, що реклама насправді показує, як технології душать творчість, а не заохочують її", - пише видання.

Актор Г'ю Грант назвав це "руйнуванням людського досвіду завдяки Кремнієвій долині".

Критика особливо гостра через побоювання у багатьох творчих індустріях з приводу того, що штучний інтелект (ІІ) забирає у людей робочі місця.

Актор і режисер Джастін Бейтман, затятий критик використання штучного інтелекту в кіноіндустрії, заявила, що реклама Apple "нищить мистецтво".

Автор пісень, який отримав мультиплатиновий статус, Кріспін Гант назвав акт знищення музичних інструментів таким, що нагадує спалювання книг.

Apple презентувала нові версії iPad Air та iPad Pro: в чому їхня особливість та яка ціна 07.05.24, 20:36 • 25243 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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