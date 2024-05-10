"Промахнулись": Apple извинился за рекламу с уничтожением музыкальных инструментов после критики артистов

Компания Apple извинилась после негативной реакции на рекламу, в которой было показано, как предметы, в частности музыкальные инструменты и книги, раздавливаются гидравлическим прессом, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В заявлении, опубликованном маркетинговым изданием Ad Age, Apple заявила, что реклама не достигла своей цели расширить возможности и прославить творческих людей.

Целью видео было продемонстрировать, как креативность воплотилась в новейшем iPad.

Но знаменитости, в том числе Хью Грант и Джастин Бейтман, с ужасом отреагировали на уничтожение, показанное в рекламе.

"Наша цель - всегда отмечать множество способов, с помощью которых пользователи выражают себя и воплощают свои идеи в жизнь с помощью iPad. Мы промахнулись с этим видео, и нам очень жаль", - заявил в своем заявлении Тор Мюрен, вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям.

Босса Apple Тима Кука назвали глухим за его сообщение на X об устройстве, где он просил людей "представить все вещи, для создания которых оно будет использоваться".

В рекламе делается попытка показать, на что способен новейший планшет Apple, например, просмотр телевизионных программ, прослушивание музыки и видеоигры, при этом подчеркивая, что новое устройство особенно тонкое.

Это делается с помощью видео-темы, которая существует почти десятилетие, когда музыкальные инструменты уничтожаются.

"Однако в этом случае, похоже, технологическому гиганту также удалось испортить собственную репутацию: заявители утверждают, что реклама на самом деле показывает, как технологии душат творчество, а не поощряют его", - пишет издание.

Актер Хью Грант назвал это "разрушением человеческого опыта благодаря Кремниевой долине".

Критика особенно острая из-за опасений во многих творческих индустриях по поводу того, что искусственный интеллект (ИИ) забирает у людей рабочие места.

Актер и режиссер Джастин Бейтман, ярый критик использования искусственного интеллекта в киноиндустрии, заявила, что реклама Apple "уничтожает искусство".

Автор песен, получивший мультиплатиновый статус, Криспин Хант назвал акт уничтожения музыкальных инструментов таким, что напоминает сжигание книг.

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