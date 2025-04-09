Илон Маск продал соцсеть X компании xAI за 45 миллиардов долларов. Сделка оценивает X в 33 миллиарда долларов, что меньше, чем Маск заплатил в 2022 году.
Илон Маск обратился к гендиректору Reddit с просьбой удалить посты с критикой работников DOGE. После этого рубрика о сотрудниках DOGE была удалена, а сабреддит заблокирован.
Социальная сеть X Илона Маска приостановила действие оппозиционных аккаунтов в Турции из-за массовых беспорядков. Протесты начались после ареста мэра Стамбула, главного оппонента Эрдогана.
Руководитель ЦПД РНБО объяснил, что Маск говорил только о украинском IP-адресе, а не о причастности Украины к атаке. По его словам, IP-адреса легко подменяются, и это могли сделать россияне.
Владелец X (Twitter) Илон Маск заявил о масштабной кибератаке на платформу с IP-адресов, находящихся в районе Украины. Компания до сих пор не уверена в точных причинах инцидента, но платформа уже восстановила работу.
Пользователи социальной сети X (Twitter) столкнулись с техническими проблемами.
Миллиардер Илон Маск будет допрошен под присягой 3 апреля в Вашингтоне по делу о покупке Twitter в 2022 году. Инвесторы обвиняют его в намеренном снижении стоимости акций компании перед приобретением за $44 млрд.
В городе Ньюбери вандалы украли и разбили пополам памятник медвежонку Паддингтону, установленный в октябре 2024 года. Полиция задержала двух 22-летних подозреваемых и планирует восстановить поврежденную скульптуру.
Илон Маск опубликовал карикатуру с Зеленским, сравнивая ситуацию в Украине с трамваем, который можно остановить. Миллиардер намекает на отказ Украины от определенных гарантий.
Администрация Трампа выражает сомнения относительно способности заставить рф и Украину прекратить войну после эмоционального разговора с Зеленским. Европейские чиновники пытаются спасти ситуацию после неудачных переговоров в Белом доме.
Рэпер Канье Уэст заявил, что "не является нацистом" после серии антисемитских постов в соцсетях. Ранее он публиковал контроверсионные посты и продавал футболки со свастикой на своем сайте.
Ведущие банки Уолл-стрит планируют продать кредиты на $3 млрд, выданные Илону Маску для покупки Twitter в 2022 году. Продажа состоится через неделю после успешной реализации $5,5 млрд долга во главе с Morgan Stanley.
Илон Маск с группой инвесторов сделал предложение о покупке OpenAI за 97,4 млрд долларов. Сэм Альтман отреагировал на предложение саркастическим ответом о возможности приобретения Twitter.
Во время конференции в Германии Илон Маск заявил, что не планирует покупать TikTok и не имеет планов относительно этой платформы. Миллиардер подчеркнул, что сам не пользуется TikTok, а Twitter был исключением в его подходе к созданию компаний.
Глава МИД Германии Бербок выразила поддержку белорусской оппозиции в день "выборов" лукашенко. Она призвала освободить политзаключенных и отметила открытость ЕС для свободной беларуси.
Банки планируют продать большую часть долговых активов X (бывший Twitter) по цене 90-95 центов за доллар. Продажа $3 млрд долга является попыткой минимизировать убытки от сделки с Маском на $44 млрд.
SEC обвиняет Маска в мошенничестве с ценными бумагами из-за несвоевременного раскрытия информации о приобретении 5% акций Twitter в 2022 году. Регулятор утверждает, что это позволило миллиардеру сэкономить по меньшей мере 150 млн долларов.
Марк Цукерберг анонсировал масштабные изменения в модерации контента на платформах Meta. Компания отказывается от услуг фактчекеров и внедряет систему "заметки сообщества" для расширения свободы слова.
Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление депутата ХДС о планируемой встрече с Путиным перед выборами в Бундестаг. СДПГ требует публичных извинений от Родериха Кизеветтера за распространение ложной информации.
Илон Маск арендует коттедж Banyan вблизи имения Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Самый богатый человек мира поселился там в день выборов и пытается влиять на решения будущего президента.
Словарь Macquarie выбрал словом 2023 года термин «enshittification», который описывает ухудшение качества сервисов из-за чрезмерной коммерциализации. Термин был создан блогером Кори Доктороу в 2022 году.
Илон Маск подтвердил ограничение видимости постов с внешними ссылками в соцсети X. Алгоритм сети намеренно снижает охват публикаций с гиперссылками для удержания пользователей на платформе.
Судья отказалась накладывать санкции на Илона Маска за пропуск встречи с SEC для пересмотра запуска ракеты SpaceX. Маск согласился возместить регулятору $2923 за расходы на авиабилеты юристов.
Астрологическое событие, которое происходит раз в два века - Плутон вошел в созвездие Водолея. Астрологи прогнозируют период глобальных трансформаций и новых возможностей до 2043 года.
Президент Молдовы осудила масштабные авиаудары России по энергетической инфраструктуре Украины. РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожила более 140 целей.
Найиб Букеле, президент Сальвадора, поздравил Дональда Трампа с победой в Пенсильвании на президентских выборах 2024 года. Победа в этом штате дает 19 голосов выборщиков, что является ключевым для общей победы.
Соцсеть Truth Social, принадлежащая Дональду Трампу, теперь оценивается дороже X Илона Маска. Акции Trump Media & Technology Group выросли в 4 раза с сентября, достигнув оценки в $10 млрд.
Meta заблокировала Instagram и threads аккаунты, которые отслеживали полеты частных самолетов Цукерберга, Маска и других знаменитостей. Компания объяснила это нарушением политики конфиденциальности и риском физического ущерба.
В Латвии начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы "X". Инициатор призывает оценить соответствие платформы интересам Латвии и стать примером для ЕС в борьбе с дезинформацией.
Верховный суд Бразилии заявил, что X заплатила штрафы не тому банку, который отложил решение о возобновлении работы платформы. Компания утверждает, что уплатила $5,24 млн штрафов правильно.