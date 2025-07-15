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Илон Маск предлагает инвесторам Tesla финансировать xAI

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Илон Маск заявил, что планирует провести голосование акционеров Tesla по инвестициям в стартап xAI. Это углубит интеграцию xAI в бизнес-империю Маска, несмотря на отсутствие планов слияния.

Илон Маск предлагает инвесторам Tesla финансировать xAI

Илон Маск не говорит о слиянии Tesla и xAI, но заявил, что планирует провести голосование акционеров по инвестициям в стартап искусственного интеллекта автопроизводителем, что является последним шагом для углубления интеграции в его бизнес-империи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Такие заявления Маск озвучил после отчета Wall Street Journal в субботу о том, что SpaceX, ракетная фирма Маска, инвестирует 2 миллиарда долларов в xAI в рамках раунда финансирования на 5 миллиардов долларов, направленного на то, чтобы не отставать от конкурентов в капиталоемкой гонке с искусственным интеллектом.

Маск, Тесла и xAI не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Компании миллиардера уже имеют тесные связи. Чат-бот Grok от XAI разворачивается на автомобилях автопроизводителя, а инженеры Tesla помогали Маску после его выкупа Twitter в 2022 году, платформы социальных сетей, теперь известной как X

- говорится в сообщении.

Отвечая на пост пользователя на X, который спрашивает инвесторов Tesla, поддерживают ли они слияние между двумя компаниями, Маск в понедельник ответил "Нет". В воскресенье он сказал, что попросит акционеров Tesla проголосовать за то, может ли автопроизводитель инвестировать в xAI.

Если бы это зависело от меня, Tesla давно бы инвестировала в xAI

 - сказал Маск на X.

Напомним

Новая версия чат-бота Grok от Илона Маска иногда ищет в интернете позицию Маска по определенному вопросу, прежде чем высказать свое мнение. Это происходит даже тогда, когда Маск не упоминается в вопросе, что вызывает беспокойство относительно прозрачности и объективности ИИ.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Новости МираТехнологии
Тесла, Инк.
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