Илон Маск предлагает инвесторам Tesla финансировать xAI

Илон Маск не говорит о слиянии Tesla и xAI, но заявил, что планирует провести голосование акционеров по инвестициям в стартап искусственного интеллекта автопроизводителем, что является последним шагом для углубления интеграции в его бизнес-империи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Такие заявления Маск озвучил после отчета Wall Street Journal в субботу о том, что SpaceX, ракетная фирма Маска, инвестирует 2 миллиарда долларов в xAI в рамках раунда финансирования на 5 миллиардов долларов, направленного на то, чтобы не отставать от конкурентов в капиталоемкой гонке с искусственным интеллектом.

Маск, Тесла и xAI не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Компании миллиардера уже имеют тесные связи. Чат-бот Grok от XAI разворачивается на автомобилях автопроизводителя, а инженеры Tesla помогали Маску после его выкупа Twitter в 2022 году, платформы социальных сетей, теперь известной как X - говорится в сообщении.

Отвечая на пост пользователя на X, который спрашивает инвесторов Tesla, поддерживают ли они слияние между двумя компаниями, Маск в понедельник ответил "Нет". В воскресенье он сказал, что попросит акционеров Tesla проголосовать за то, может ли автопроизводитель инвестировать в xAI.

Если бы это зависело от меня, Tesla давно бы инвестировала в xAI - сказал Маск на X.

Напомним

Новая версия чат-бота Grok от Илона Маска иногда ищет в интернете позицию Маска по определенному вопросу, прежде чем высказать свое мнение. Это происходит даже тогда, когда Маск не упоминается в вопросе, что вызывает беспокойство относительно прозрачности и объективности ИИ.