Ілон Маск пропонує інвесторам Tesla фінансувати xAI

Ілон Маск не говорить про злиття Tesla та xAI, але заявив, що планує провести голосування акціонерів щодо інвестицій у стартап штучного інтелекту автовиробником, що є останнім кроком для поглиблення інтеграції в його бізнес-імперії. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Такі заяви Маск озвучив після звіту Wall Street Journal у суботу про те, що SpaceX, ракетна фірма Маска, інвестує 2 мільярди доларів у xAI в рамках раунду фінансування на 5 мільярдів доларів, спрямованого на те, щоб не відставати від конкурентів у капіталомісткійній гонці зі штучним інтелектом.

Маск, Тесла та xAI не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Компанії мільярдера вже мають тісні зв'язки. Чат-бот Grok від XAI розгортається на автомобілях автовиробника, а інженери Tesla допомагали Маску після його викупу Twitter у 2022 році, платформи соціальних мереж, тепер відомої як X - йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на пост користувача на X, який запитує інвесторів Tesla, чи підтримують вони злиття між двома компаніями, Маск у понеділок відповів "Ні". У неділю він сказав, що попросить акціонерів Tesla проголосувати за те, чи може автовиробник інвестувати в xAI.

Якби це залежало від мене, Tesla давно б інвестувала в xAI - сказав Маск на X.

Нагадаємо

Нова версія чат-бота Grok від Ілона Маска іноді шукає в інтернеті позицію Маска з певного питання, перш ніж висловити свою думку. Це відбувається навіть тоді, коли Маск не згадується в запитанні, що викликає занепокоєння щодо прозорості та об'єктивності ШІ.