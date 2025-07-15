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Ілон Маск пропонує інвесторам Tesla фінансувати xAI

Київ • УНН

 • 1788 перегляди

Ілон Маск заявив, що планує провести голосування акціонерів Tesla щодо інвестицій у стартап xAI. Це поглибить інтеграцію xAI в бізнес-імперію Маска, незважаючи на відсутність планів злиття.

Ілон Маск пропонує інвесторам Tesla фінансувати xAI

Ілон Маск не говорить про злиття Tesla та xAI, але заявив, що планує провести голосування акціонерів щодо інвестицій у стартап штучного інтелекту автовиробником, що є останнім кроком для поглиблення інтеграції в його бізнес-імперії. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Такі заяви Маск озвучив після звіту Wall Street Journal у суботу про те, що SpaceX, ракетна фірма Маска, інвестує 2 мільярди доларів у xAI в рамках раунду фінансування на 5 мільярдів доларів, спрямованого на те, щоб не відставати від конкурентів у капіталомісткійній гонці зі штучним інтелектом.

Маск, Тесла та xAI не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Компанії мільярдера вже мають тісні зв'язки. Чат-бот Grok від XAI розгортається на автомобілях автовиробника, а інженери Tesla допомагали Маску після його викупу Twitter у 2022 році, платформи соціальних мереж, тепер відомої як X

- йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на пост користувача на X, який запитує інвесторів Tesla, чи підтримують вони злиття між двома компаніями, Маск у понеділок відповів "Ні". У неділю він сказав, що попросить акціонерів Tesla проголосувати за те, чи може автовиробник інвестувати в xAI.

Якби це залежало від мене, Tesla давно б інвестувала в xAI

 - сказав Маск на X.

Нагадаємо

Нова версія чат-бота Grok від Ілона Маска іноді шукає в інтернеті позицію Маска з певного питання, перш ніж висловити свою думку. Це відбувається навіть тоді, коли Маск не згадується в запитанні, що викликає занепокоєння щодо прозорості та об'єктивності ШІ.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Новини СвітуТехнології
Tesla
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Tesla
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