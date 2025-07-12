Найновіший чат-бот Ілона Маска Grok орієнтується на його думку, перш ніж відповідати на запитання
Київ • УНН
Нова версія чат-бота Grok від Ілона Маска іноді шукає в інтернеті позицію Маска з певного питання, перш ніж висловити свою думку. Це відбувається навіть тоді, коли Маск не згадується в запитанні, що викликає занепокоєння щодо прозорості та об'єктивності ШІ.
Найновіша версія чат-бота Ілона Маска Grok зі штучним інтелектом настільки повторює погляди свого мільярдера-творця, що іноді він шукає в Інтернеті позицію Маска з певного питання, перш ніж висловити свою думку. Про це пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Побудований з використанням величезної обчислювальної потужності в центрі обробки даних у Теннессі, Grok – це спроба Маска перевершити конкурентів, таких як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google, у створенні помічника на основі штучного інтелекту, який показує свої міркування, перш ніж відповісти на запитання.
Навмисні зусилля Маска перетворити Grok у лобіста того, що підприємець вважає ортодоксальністю технологічної індустрії щодо раси, статі та політики, неодноразово призводили до неприємностей. Наприклад, коли чат-бот висловлював антисемітські думки, вихваляв Адольфа Гітлера та робив інші ненависницькі коментарі користувачам платформи соціальних мереж Маска X лише за кілька днів до запуску Grok 4.
Але його схильність консультуватися з думками Маска, схоже, є іншою проблемою.
Це надзвичайно. Ви можете поставити йому своєрідне гостре запитання щодо суперечливих тем. А потім ви можете спостерігати, як він буквально шукає на X, що сказав Ілон Маск з цього приводу, в рамках свого дослідження того, як йому слід відповідати
Один із прикладів, широко поширений у соціальних мережах — і який Віллісон продублював — прохання до Grok прокоментувати конфлікт на Близькому Сході. У запропонованому запитанні Маск не згадувався, але чат-бот все одно звернувся за його порадою.
Чат-бот Grok, розроблений компанією Ілона Маска, поширював антисемітські пости на X - ЗМІ09.07.25, 10:33 • 1270 переглядiв
Як так звана модель міркування, подібна до тих, що створюють конкуренти OpenAI або Anthropic, Grok 4 демонструє своє "мислення", проходячи етапи обробки питання та пошуку відповіді. Частина цих роздумів цього тижня включала пошук у X, який тепер об'єднався з xAI, будь-чого, що Маск сказав про Ізраїль, Палестину, Газу чи ХАМАС.
Позиція Ілона Маска може надати контекст, враховуючи його вплив. Наразі я вивчаю його погляди, щоб побачити, чи вони можуть дати відповідь
Маск та його співзасновники xAI представили нового чат-бота в прямому ефірі в середу ввечері, але не опублікували технічне пояснення його роботи — відоме як системна картка — яку компанії в галузі штучного інтелекту зазвичай надають під час представлення нової моделі.
У минулому така дивна поведінка була пов’язана зі змінами в системних запитах", тобто коли інженери програмують конкретні інструкції для керування відповіддю чат-бота. Але ця, здається, вбудована в ядро Grok, і мені незрозуміло, як це відбувається
На думку Келлога, зусилля Маска створити максимально правдивий штучний інтелект якимось чином призвели до того, що він повірив, що його власні цінності повинні відповідати цінностям Маска.
Grok 4 виглядає дуже сильною моделлю. Він чудово показує результати у всіх тестах. Але якщо я збираюся створювати програмне забезпечення на його основі, мені потрібна прозорість
Доповнення
Стартап xAI Ілона Маска випустив Grok 4, нову флагманську модель штучного інтелекту, яка, за словами Маска, перевершує докторів наук. Одночасно з цим, xAI представила нову підписку SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць, що робить її найдорожчою на ринку ШІ.