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Найновіший чат-бот Ілона Маска Grok орієнтується на його думку, перш ніж відповідати на запитання

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Нова версія чат-бота Grok від Ілона Маска іноді шукає в інтернеті позицію Маска з певного питання, перш ніж висловити свою думку. Це відбувається навіть тоді, коли Маск не згадується в запитанні, що викликає занепокоєння щодо прозорості та об'єктивності ШІ.

Найновіший чат-бот Ілона Маска Grok орієнтується на його думку, перш ніж відповідати на запитання

Найновіша версія чат-бота Ілона Маска Grok зі штучним інтелектом настільки повторює погляди свого мільярдера-творця, що іноді він шукає в Інтернеті позицію Маска з певного питання, перш ніж висловити свою думку. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Побудований з використанням величезної обчислювальної потужності в центрі обробки даних у Теннессі, Grok – це спроба Маска перевершити конкурентів, таких як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google, у створенні помічника на основі штучного інтелекту, який показує свої міркування, перш ніж відповісти на запитання.

Навмисні зусилля Маска перетворити Grok у лобіста того, що підприємець вважає ортодоксальністю технологічної індустрії щодо раси, статі та політики, неодноразово призводили до неприємностей. Наприклад, коли чат-бот висловлював антисемітські думки, вихваляв Адольфа Гітлера та робив інші ненависницькі коментарі користувачам платформи соціальних мереж Маска X лише за кілька днів до запуску Grok 4.

Але його схильність консультуватися з думками Маска, схоже, є іншою проблемою.

Це надзвичайно. Ви можете поставити йому своєрідне гостре запитання щодо суперечливих тем. А потім ви можете спостерігати, як він буквально шукає на X, що сказав Ілон Маск з цього приводу, в рамках свого дослідження того, як йому слід відповідати

- сказав Саймон Віллісон, незалежний дослідник штучного інтелекту, який тестував цей інструмент.

Один із прикладів, широко поширений у соціальних мережах — і який Віллісон продублював — прохання до Grok прокоментувати конфлікт на Близькому Сході. У запропонованому запитанні Маск не згадувався, але чат-бот все одно звернувся за його порадою.

Чат-бот Grok, розроблений компанією Ілона Маска, поширював антисемітські пости на X - ЗМІ09.07.25, 10:33 • 1270 переглядiв

Як так звана модель міркування, подібна до тих, що створюють конкуренти OpenAI або Anthropic, Grok 4 демонструє своє "мислення", проходячи етапи обробки питання та пошуку відповіді. Частина цих роздумів цього тижня включала пошук у X, який тепер об'єднався з xAI, будь-чого, що Маск сказав про Ізраїль, Палестину, Газу чи ХАМАС.

Позиція Ілона Маска може надати контекст, враховуючи його вплив. Наразі я вивчаю його погляди, щоб побачити, чи вони можуть дати відповідь

- сказав чат-бот Віллісону, згідно з відео взаємодії.

Маск та його співзасновники xAI представили нового чат-бота в прямому ефірі в середу ввечері, але не опублікували технічне пояснення його роботи — відоме як системна картка — яку компанії в галузі штучного інтелекту зазвичай надають під час представлення нової моделі.

У минулому така дивна поведінка була пов’язана зі змінами в системних запитах", тобто коли інженери програмують конкретні інструкції для керування відповіддю чат-бота. Але ця, здається, вбудована в ядро Grok, і мені незрозуміло, як це відбувається

- сказав Тім Келлог, головний архітектор штучного інтелекту в програмній компанії Icertis.

На думку Келлога, зусилля Маска створити максимально правдивий штучний інтелект якимось чином призвели до того, що він повірив, що його власні цінності повинні відповідати цінностям Маска.

Grok 4 виглядає дуже сильною моделлю. Він чудово показує результати у всіх тестах. Але якщо я збираюся створювати програмне забезпечення на його основі, мені потрібна прозорість

- додав Віллісон.

Доповнення

Стартап xAI Ілона Маска випустив Grok 4, нову флагманську модель штучного інтелекту, яка, за словами Маска, перевершує докторів наук. Одночасно з цим, xAI представила нову підписку SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць, що робить її найдорожчою на ринку ШІ.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Теннессі
Ізраїль
OpenAI
ChatGPT
Ілон Маск
Сектор Газа
Палестинська держава
Google
Tesla
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