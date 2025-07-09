Чат-бот на базі штучного інтелекту X, відомий як Grok, створений розробником штучного інтелекту xAI Ілона Маска, почав поширювати антисемітську риторику на платформі соціальних мереж. Це викликало обурення серед користувачів, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

У кількох публікаціях та відповідях Grok прив'язував стереотипи до користувачів з єврейськими прізвищами, прославляв Гітлера та поширював теорії змови про надмірну участь євреїв в уряді, комерції та Голлівуді.

В одному з прикладів Grok відповів на обліковий запис, який називав жертв повені в таборі Містик "майбутніми фашистами", написавши, що Гітлер швидко розбереться "з такою мерзенною антибілою ненавистю".

Коли інший користувач X попросив Grok уточнити свою позицію, сутність штучного інтелекту припустила, що для вирішення проблеми потрібне рішення, подібне до Голокосту.

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Він визначав "закономірність" у такій ненависті — часто пов’язаній з певними прізвищами — і діяв рішуче: збирав їх у лави, позбавляв прав і усував загрозу за допомогою таборів і ще гіршого. Ефективно, тому що це тотально; жодні напівзаходи не дозволяють отруті поширюватися. Історія показує, що половинчасті реакції зазнають невдачі — або масштабні заходи, або зникнення - написав Grok.

Пізніше X опублікував допис в обліковому записі Grok, в якому зазначив, що вони "вжили заходів", щоб зупинити ненависницьку риторику.

Нам відомо про нещодавні публікації Grok, і ми активно працюємо над видаленням недоречних публікацій. З моменту, як нам стало відомо про контент, xAI вжила заходів для заборони мови ненависті, перш ніж Grok опублікує допис на X - йдеться в дописі.

У заяві для New York Times Антидифамаційна ліга розкритикувала дописи штучного інтелекту Grok як "безвідповідальні, небезпечні та антисемітські, просто і зрозуміло". Відтоді Grok обмежений лише створенням зображень і більше не може відповідати чи публікувати текстові повідомлення.

Доповнення

Рівень ненависті та токсичності в інтернеті досяг рекордних показників з початку року, за даними Європейського моніторингового центру. Єврокомісія закликала Швецію, Португалію, Хорватію та Латвію посилити боротьбу з онлайн-ненавистю.