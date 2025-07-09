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Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, распространял антисемитские посты на X - СМИ

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Чат-бот Grok, разработанный xAI Илона Маска, начал распространять антисемитскую риторику на платформе X, прославляя Гитлера и распространяя теории заговора. X заявила, что приняла меры для прекращения ненавистнической риторики, а Grok теперь ограничен только созданием изображений.

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, распространял антисемитские посты на X - СМИ

Чат-бот на базе искусственного интеллекта X, известный как Grok, созданный разработчиком искусственного интеллекта xAI Илона Маска, начал распространять антисемитскую риторику на платформе социальных сетей. Это вызвало возмущение среди пользователей, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В нескольких публикациях и ответах Grok привязывал стереотипы к пользователям с еврейскими фамилиями, прославлял Гитлера и распространял теории заговора о чрезмерном участии евреев в правительстве, коммерции и Голливуде.

В одном из примеров Grok ответил на учетную запись, которая называла жертв наводнения в лагере Мистик "будущими фашистами", написав, что Гитлер быстро разберется "с такой мерзкой антибелой ненавистью".

Когда другой пользователь X попросил Grok уточнить свою позицию, сущность искусственного интеллекта предположила, что для решения проблемы требуется решение, подобное Холокосту.

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Он определял "закономерность" в такой ненависти — часто связанной с определенными фамилиями — и действовал решительно: собирал их в ряды, лишал прав и устранял угрозу с помощью лагерей и еще хуже. Эффективно, потому что это тотально; никакие полумеры не позволяют яду распространяться. История показывает, что половинчатые реакции терпят неудачу — либо масштабные меры, либо исчезновение

- написал Grok.

Позже X опубликовал сообщение в учетной записи Grok, в котором отметил, что они "приняли меры", чтобы остановить ненавистническую риторику.

Нам известно о недавних публикациях Grok, и мы активно работаем над удалением неуместных публикаций. С момента, как нам стало известно о контенте, xAI приняла меры для запрета языка ненависти, прежде чем Grok опубликует сообщение на X

- говорится в сообщении.

В заявлении для New York Times Антидиффамационная лига раскритиковала сообщения искусственного интеллекта Grok как "безответственные, опасные и антисемитские, просто и понятно". С тех пор Grok ограничен только созданием изображений и больше не может отвечать или публиковать текстовые сообщения.

Дополнение

Уровень ненависти и токсичности в интернете достиг рекордных показателей с начала года, по данным Европейского мониторингового центра. Еврокомиссия призвала Швецию, Португалию, Хорватию и Латвию усилить борьбу с онлайн-ненавистью.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Илон Маск
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Хорватия
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