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В Украине хотят определить спецкоординатора по предотвращению антисемитизма

Киев • УНН

 • 656 просмотра

В Украине планируют создать центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по предотвращению и противодействию антисемитизму. Он будет координировать деятельность других органов.

В Украине хотят определить спецкоординатора по предотвращению антисемитизма

В Украине хотят определить центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по предотвращению и противодействию антисемитизму. В частности, предлагается четко очертить полномочия данного органа, сообщает УНН со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Детали

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму". Законопроектом предлагается предусматривать, что КМУ определяет центральный орган исполнительной власти, который является специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму

- отметил Мельничук.

В частности, предлагается очертить полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму:

  • координирует деятельность других центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
    • осуществляет нормативно-правовое регулирование по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
      • обобщает практику применения и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
        • принимает участие в деятельности международных правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
          • устанавливает и поддерживает связи с соответствующими органами иностранных государств.

            Кроме того, предлагается определить полномочия центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму:

            • осуществление мониторинга соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
              • принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму, а также по чествованию памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста);
                • взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, сотрудничество с общественными объединениями по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, проведение консультации;
                  • организация проведения исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

                    Дополнение

                    В Дробицком Яру трое молодчиков показали нацистские жесты на мемориале жертвам Холокоста. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

                    Павел Зинченко

                    Павел Зинченко

                    Обществополитика
                    Верховная Рада
                    Украина
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