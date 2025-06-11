В Украине хотят определить спецкоординатора по предотвращению антисемитизма

В Украине хотят определить центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по предотвращению и противодействию антисемитизму. В частности, предлагается четко очертить полномочия данного органа, сообщает УНН со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Детали

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму". Законопроектом предлагается предусматривать, что КМУ определяет центральный орган исполнительной власти, который является специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму - отметил Мельничук.

В частности, предлагается очертить полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму:

координирует деятельность других центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

осуществляет нормативно-правовое регулирование по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

обобщает практику применения и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

принимает участие в деятельности международных правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

устанавливает и поддерживает связи с соответствующими органами иностранных государств.

Кроме того, предлагается определить полномочия центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму:

осуществление мониторинга соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму, а также по чествованию памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста);

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, сотрудничество с общественными объединениями по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, проведение консультации;

организация проведения исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Дополнение

В Дробицком Яру трое молодчиков показали нацистские жесты на мемориале жертвам Холокоста. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает лиц, причастных к правонарушению.