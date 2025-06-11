В Украине хотят определить спецкоординатора по предотвращению антисемитизма
Киев • УНН
В Украине планируют создать центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по предотвращению и противодействию антисемитизму. Он будет координировать деятельность других органов.
В Украине хотят определить центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по предотвращению и противодействию антисемитизму. В частности, предлагается четко очертить полномочия данного органа, сообщает УНН со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.
Детали
Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму". Законопроектом предлагается предусматривать, что КМУ определяет центральный орган исполнительной власти, который является специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму
В частности, предлагается очертить полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму:
- координирует деятельность других центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
- осуществляет нормативно-правовое регулирование по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
- обобщает практику применения и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
- принимает участие в деятельности международных правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
- устанавливает и поддерживает связи с соответствующими органами иностранных государств.
Кроме того, предлагается определить полномочия центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму:
- осуществление мониторинга соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;
- принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму, а также по чествованию памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста);
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, сотрудничество с общественными объединениями по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, проведение консультации;
- организация проведения исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
Дополнение
В Дробицком Яру трое молодчиков показали нацистские жесты на мемориале жертвам Холокоста. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает лиц, причастных к правонарушению.