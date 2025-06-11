В Україні хочуть визначити спецкоординатора запобігання антисемітизму

В Україні хочуть визначити центральний орган виконавчої влади, який буде спеціальним координатором щодо запобігання та протидії антисемітизму. Зокрема, пропонується чітко окреслити повноваження даного органу, повідомляє УНН із посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму". Законопроектом пропонується передбачати, що КМУ визначає центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму