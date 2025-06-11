В Україні хочуть визначити спецкоординатора запобігання антисемітизму
Київ • УНН
В Україні планують створити центральний орган виконавчої влади, який буде спеціальним координатором щодо запобігання та протидії антисемітизму. Він координуватиме діяльність інших органів.
В Україні хочуть визначити центральний орган виконавчої влади, який буде спеціальним координатором щодо запобігання та протидії антисемітизму. Зокрема, пропонується чітко окреслити повноваження даного органу, повідомляє УНН із посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука.
Деталі
Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму". Законопроектом пропонується передбачати, що КМУ визначає центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму
Зокрема, пропонується окреслити повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму:
- координує діяльність інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії антисемітизму;
- здійснює нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму;
- узагальнює практику застосування та розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму;
- бере участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму;
- встановлює та підтримує звʼязки з відповідними органами іноземних держав.
Крім того, пропонується визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань запобігання та протидії антисемітизму:
- здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму;
- вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму, а також щодо вшанування памʼяті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту);
- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, співпраця з громадськими обʼєднаннями з питань запобігання та протидії антисемітизму, проведення консультації;
- організація проведення досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму.
Доповнення
У Дробицькому Яру троє молодиків показали нацистські жести на меморіалі жертвам Голокосту. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює осіб причетних до правопорушення.