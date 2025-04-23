Показували нацистські жести на місці пам’яті жертв Голокосту: поліція розпочала досудове розслідування
Київ • УНН
У Дробицькому Яру троє молодиків показали нацистські жести на меморіалі жертвам Голокосту. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює осіб причетних до правопорушення.
Правоохоронці Харкова встановлюють молодиків, які осквернили меморіал жертам Голокосту у Дробицькому Яру нацистським жестом. За фактом протиправних дій поліція розпочала досудове розслідування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, передає УНН.
23 квітня в одній із груп месенджера Телеграм виявлено допис, на якому троє молодиків на меморіалі у Дрогобицькому Яру поширили та публічно використали символіку нацистського режиму. Невідомі опублікували світлини, на якій вони на місці пам’яті жертвам Голокосту показували нацистські жести
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.
Правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та притягнення їх до відповідальності.
Доповнення
Також про інцидент повідомили в Об’єднаній єврейській общині України, повідомивши, що троє молодиків осквернили меморіал жертам Голокосту у Дробицькому Яру нацистським жестом.
Фотографія була опублікована на одному з відомих телеграм-каналів Харкова. На знімку видно, як троє молодих хлопців імітують нацистське привітання на меморіалі у Дробицькому Яру. На цьому місці у роки Другої світової війни було розстріляно понад 17 тисяч євреїв Харкова та області
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