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Показували нацистські жести на місці пам’яті жертв Голокосту: поліція розпочала досудове розслідування

Київ • УНН

 • 2636 перегляди

У Дробицькому Яру троє молодиків показали нацистські жести на меморіалі жертвам Голокосту. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює осіб причетних до правопорушення.

Показували нацистські жести на місці пам’яті жертв Голокосту: поліція розпочала досудове розслідування

Правоохоронці Харкова встановлюють молодиків, які осквернили меморіал жертам Голокосту у Дробицькому Яру нацистським жестом. За фактом протиправних дій поліція розпочала досудове розслідування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, передає УНН.

23 квітня в одній із груп месенджера Телеграм виявлено допис, на якому троє молодиків на меморіалі у Дрогобицькому Яру поширили та публічно використали символіку нацистського режиму. Невідомі опублікували світлини, на якій вони на місці пам’яті жертвам Голокосту показували нацистські жести 

- йдеться в повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та притягнення їх до відповідальності.

Доповнення

Також про інцидент повідомили в Об’єднаній єврейській общині України, повідомивши, що троє молодиків осквернили меморіал жертам Голокосту у Дробицькому Яру нацистським жестом.

Фотографія була опублікована на одному з відомих телеграм-каналів Харкова. На знімку видно, як троє молодих хлопців імітують нацистське привітання на меморіалі у Дробицькому Яру. На цьому місці у роки Другої світової війни було розстріляно понад 17 тисяч євреїв Харкова та області 

- зазначили в ОЄОУ.

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