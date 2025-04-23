Показывали нацистские жесты на месте памяти жертв Холокоста: полиция начала досудебное расследование

Правоохранители Харькова устанавливают молодых людей, осквернивших мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру нацистским жестом. По факту противоправных действий полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает УНН.

23 апреля в одной из групп мессенджера Телеграмм обнаружено сообщение, на котором трое молодых людей на мемориале в Дрогобицком Яру распространили и публично использовали символику нацистского режима. Неизвестные опубликовали фотографии, на которой они на месте памяти жертвам Холокоста показывали нацистские жесты - говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Правоохранители принимают меры для установления причастных к уголовному правонарушению лиц и привлечения их к ответственности.

Дополнение

Также об инциденте сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, сообщив, что трое молодых людей осквернили мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру нацистским жестом.

Фотография была опубликована на одном из известных телеграмм-каналов Харькова. На снимке видно, как трое молодых парней имитируют нацистское приветствие на мемориале в Дробицком Яру. На этом месте в годы Второй мировой войны было расстреляно более 17 тысяч евреев Харькова и области - отметили в ОЕОУ.

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