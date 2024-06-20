60-летней женщине, которую подозревают в повреждении могил украинских военных, будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Если злоумышленницу признают вменяемой, то ей будет грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона, передает УНН.

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Женщина мотивов своего поступка никак не объясняет. У нас есть основания полагать, учитывая ее поведение и действие, которое она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья. поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, является ли она вменяемой, осознавала ли она свои действия рассказала Анна Страшок.

Она отметила, что по результатам этой экспертизы будет решено, направлять обвинительный акт в суд или принимать меры медицинского характера.

По словам годовщины, если экспертиза признает женщину вменяемой, согласно действующему законодательству, ей будет грозить до 7 лет лишения свободы.

Представительница полиции уточнила, что уголовное производство в отношении женщины начато по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой). Учитывая обстоятельства преступления, планируется переквалификация на ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой из хулиганских побуждений).

Злоумышленница находится в помещении Печерского управления полиции, где происходят первоочередные следственные действия. В ближайшее время ей сообщат о подозрении.

Контекст

Сотрудники Печерского управления полиции с помощью камер видеонаблюдения смогли установить, что к акту вандализма на могилах украинских военных Дмитрия Коцюбайла, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая уже длительное время живет в Киеве.

20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным Да Винчи, Андрея Пильщикова с позывным Джус, а также Павла Петриченко.

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали