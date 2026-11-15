В Эстонии нашли средневековый меч, портрет шведской королевы и 400-летний типографский шрифт

Во время археологических раскопок в эстонском городе Тарту ученые обнаружили средневековое оружие, фрагменты керамических плиток с портретами европейских правителей и металлический типографский шрифт XVII века. Находки помогут исследовать историю города, в частности период шведского правления и развитие университетского книгопечатания. Об этом сообщает Arkeonews, передает УНН.

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По имеющейся информации, раскопки продолжались со 2 по 6 ноября 2026 года на месте будущего культурного центра "Сиуру". Их проводила археологическая компания OÜ Arheox при поддержке Тартуского городского музея.

Среди наиболее впечатляющих открытий - фрагмент керамической плитки с зеленой глазурью и рельефным портретом шведской королевы Марии Элеоноры. Артефакт датируют первой половиной XVII века. Также археологи нашли плитку с изображением герцога Мекленбург-Гюстровского Иоганна Альбрехта II. Такие плитки использовали для украшения печей. Они не только обогревали помещения, но и демонстрировали статус и политические предпочтения владельцев. Как пишет издание, эти артефакты разных эпох предоставляют новые свидетельства истории города - от повседневной жизни в Средневековье до шведского управления и зарождения университетского книгопечатания в XVII веке.

Обнаружение портрета Марии Элеоноры в Тарту имеет значение в контексте исторических связей города с Королевством Швеция. Король Густав II Адольф превратил Тарту в крупный образовательный центр, основав Тартуский университет в 1632 году. В результате изображения королевской семьи стали распространенными в декоративно-прикладном искусстве Балтийского региона в этот период - пишет издание.

Кроме того, исследователи также обнаружили средневековые меч и нож с сохранившейся деревянной рукоятью. Точный возраст меча пока устанавливается.

Команда также обнаружила металлический фрагмент, который мог быть наконечником ножен меча или другим режущим инструментом. Эксперты описывают этот фрагмент как предмет, потенциально относящийся к раннему Новому или современному времени, хотя пока не было опубликовано никаких доказательств, которые бы непосредственно связывали его с мечом. В Средние века Тарту был одним из важнейших торговых и поселений Ливонии. Долгая история заселения объясняет, почему предметы разных периодов находят в пределах одного участка раскопок, что требует от археологов отдельно оценивать датировку и стратиграфические слои каждого артефакта - пишет издание.

Также, по информации издания, одним из наиболее научно значимых результатов раскопок стал именно металлический типографский шрифт высотой всего шесть миллиметров.

Археологи обнаружили на этом фрагменте маленькую выделенную курсивом букву "h", отлитую в обратном направлении. Этот объект длиной примерно 25 миллиметров соответствует размерам подвижного металлического шрифта, использовавшегося в печатных станках XVII века - пишет издание.

По словам Арви Хаака, заведующего отделом археологии Тартуского городского музея, такие литеры использовались для ручного набора текстов в ранненововременных типографиях, а подобные ранненововременные типографские шрифты ранее не были документально зафиксированы во время археологических раскопок в Эстонии.

Историк книги Тартуского университета Меэлис Фриденталь предполагает, что шрифт мог принадлежать первой университетской типографии. Она начала работать в 1632 году и выпускала преимущественно латинские академические тексты, речи и приглашения.

Историю университетского книгопечатания прервали войны в XVII веке. Когда российские войска захватили Тарту в 1656 году, члены университета бежали в Таллинн, но типографское оборудование осталось в городе. Позже оборудование спрятали в церкви и вернули для использования после повторного открытия университета - пишет издание.

Напомним

На северо-востоке Франции археологи обнаружили редкое захоронение V века, в котором германских воинов похоронили вместе с оружием и лошадьми. Среди находок - украшенный золотом и гранатами меч, который мог принадлежать военачальнику.