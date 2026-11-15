В Естонії знайшли середньовічний меч, портрет шведської королеви та 400-річний друкарський шрифт

Під час археологічних розкопок у естонському місті Тарту вчені виявили середньовічну зброю, фрагменти керамічних плиток із портретами європейських правителів та металевий друкарський шрифт XVII століття. Знахідки допоможуть дослідити історію міста, зокрема період шведського правління та розвиток університетського друкарства. Про це повідомляє Arkeonews, передає УНН.

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За наявною інформацією, розкопки тривали з 2 до 6 листопада 2026 року на місці майбутнього культурного центру Сіуру. Їх проводила археологічна компанія OÜ Arheox за підтримки Тартуського міського музею.

Серед найвражаючих відкриттів - фрагмент керамічної плитки із зеленою глазур'ю та рельєфним портретом шведської королеви Марії Елеонори. Артефакт датують першою половиною XVII століття. Також археологи знайшли плитку із зображенням герцога Мекленбург-Гюстровського Йоганна Альбрехта II. Такі плитки використовували для оздоблення печей. Вони не лише обігрівали приміщення, а й демонстрували статус та політичні вподобання власників. Як пише видання, ці артефакти з різних епох надають нові свідчення історії міста, починаючи від повсякденного життя в Середньовіччі до шведського управління та зародження університетського друкарства у 17 столітті.

Відкриття портрета Марії Елеонори в Тарту має значення в контексті історичних зв'язків міста з Королівством Швецією. Король Густав II Адольф перетворив Тарту на великий освітній центр, заснувавши Тартуський університет у 1632 році. Як наслідок, зображення королівської родини стали поширеними в декоративно-прикладному мистецтві Балтійського регіону в цей період - пише видання.

Крім того, дослідники також виявили середньовічні меч і ніж зі збереженою дерев'яною ручкою. Точний вік меча поки ще встановлюють.

Команда також виявила металевий фрагмент, який міг бути кінчиком піхов меча або іншим ріжучим інструментом. Експерти описують цей фрагмент як предмет, що потенційно належить до ранньомодерної або сучасної епохи, хоча поки що не було оприлюднено жодних доказів, які б безпосередньо пов'язували його з мечем. Протягом Середньовіччя Тарту був одним із найважливіших торгових та поселень Лівонії. Довга історія заселення пояснює, чому предмети різних періодів знаходять в межах однієї ділянки розкопок, що вимагає від археологів окремо оцінювати датування та стратиграфічні шари кожного артефакту - пише видання.

Також, за інформацією видання. одним із найбільш науково значущих результатів розкопок став саме металевий друкарський шрифт заввишки лише шість міліметрів.

Археологи виявили на цьому шматку маленьку курсивом виділену літеру "h", відлиту у зворотному напрямку. Завдовжки приблизно 25 міліметрів цей об'єкт відповідає розмірам рухомого металевого шрифту, що використовувався у друкарських верстатах XVII століття - пише видання.

За словами Арві Хаака, завідувача відділу археології Тартуського міського музею, такі літери використовувалися для набору текстів вручну в ранньомодерних друкарнях, а подібні ранньомодерні друкарські шрифти раніше не були задокументовані під час археологічних розкопок в Естонії.

Історик книги Тартуського університету Мееліс Фріденталь припускає, що шрифт міг належати першій університетській друкарні. Вона почала працювати у 1632 році та видавала переважно латинські академічні тексти, промови й запрошення.

Історію університетського друкарства перервали війни у 17 столітті. Коли російські війська захопили Тарту у 1656 році, члени університету втекли до Таллінна, але друкарське обладнання залишилося в місті. Пізніше обладнання було заховано в церкві та повернуто для використання після повторного відкриття університету - пише видання.

Нагадаємо

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