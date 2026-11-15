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У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми

Київ • УНН

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Біля Кольмара археологи виявили могильник V століття з 11 дорослими, трьома дітьми та двома кіньми. Двоє воїнів могли загинути насильницьки.

У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми

На північному сході Франції археологи виявили рідкісний могильник V століття, у якому поховали германських воїнів разом зі зброєю та кіньми. Серед знахідок – прикрашений золотом і гранатами меч, що міг належати військовому ватажку. Про це повідомляє Live Science із посиланням на Французький національний інститут превентивних археологічних досліджень (INRAP), пише УНН.

Деталі

Стародавнє кладовище розташоване поблизу міста Кольмар. За оцінками дослідників, його використовували приблизно між 450 і 500 роками нашої ери, коли Західна Римська імперія переживала останні десятиліття свого існування.

Під час розкопок археологи виявили останки 11 дорослих, трьох дітей і двох коней, яких поховали разом зі збруєю.

У чоловічих могилах знайшли мечі, дерев'яні піхви, щит і спис. Найціннішою знахідкою став германський короткий меч – скрамасакс, оздоблений золотом і гранатами.

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Подібну зброю раніше знаходили в похованнях германських вождів та найманців. Це дозволяє припустити, що серед похованих могли бути представники військової еліти.

Жіночі поховання також містили коштовні предмети. Дослідники виявили срібні брошки у формі птахів, намиста зі скляних намистин та кістяний гребінець.

Двоє воїнів могли загинути насильницькою смертю

Особливу увагу археологів привернули останки двох чоловіків. На їхніх кістках виявили сліди поранень гострою зброєю без ознак загоєння.

На думку дослідників, це свідчить про те, що чоловіки загинули невдовзі після отримання травм, імовірно, під час насильницького зіткнення.

Знахідки допоможуть науковцям краще зрозуміти військові традиції, поховальні обряди та соціальну структуру германських спільнот у період занепаду Західної Римської імперії.

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Степан Гафтко

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