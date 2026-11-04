В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим

Італійські археологи виявили на дні озера Меццано в центральній Італії бронзовий меч віком близько 3300 років, лезо якого досі зберігає гостроту. Разом із ним дослідники підняли десятки стародавніх предметів, які могли використовувати під час ритуальних обрядів. Про це повідомляє Gizmodo, пише УНН.

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Знахідку зробили під час підводних досліджень за участю фахівців археологічного управління провінції Вітербо та Південної Етрурії, а також підводного підрозділу карабінерів Риму.

За особливостями конструкції меч датують XIII століттям до нашої ери. Крім нього, з озера дістали бронзові сокири, наконечники стріл і списів, кинджали, шпильки та бритву.

Чому стародавні предмети опинилися на дні озера

Археологи припускають, що в бронзову добу поблизу озера існувало поселення з будинками, зведеними на дерев'яних палях.

За однією з версій, місцеві жителі могли навмисно залишати зброю та побутові предмети у воді як частину релігійних або ритуальних практик.

Дослідники поки не встановили точного призначення знайдених артефактів. Водночас знахідки можуть допомогти краще зрозуміти побут і вірування населення центральної Італії в бронзову добу.

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