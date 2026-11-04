В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым

Итальянские археологи обнаружили на дне озера Меццано в центральной Италии бронзовый меч возрастом около 3300 лет, лезвие которого до сих пор сохраняет остроту. Вместе с ним исследователи подняли десятки древних предметов, которые могли использоваться во время ритуальных обрядов. Об этом сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Детали

Находку сделали во время подводных исследований с участием специалистов археологического управления провинции Витербо и Южной Этрурии, а также подводного подразделения карабинеров Рима.

По особенностям конструкции меч датируют XIII веком до нашей эры. Кроме него, из озера достали бронзовые топоры, наконечники стрел и копий, кинжалы, шпильки и бритву.

Почему древние предметы оказались на дне озера

Археологи предполагают, что в бронзовом веке поблизости от озера существовало поселение с домами, построенными на деревянных сваях.

Согласно одной из версий, местные жители могли намеренно оставлять оружие и бытовые предметы в воде как часть религиозных или ритуальных практик.

Исследователи пока не установили точного предназначения найденных артефактов. Вместе с тем находки могут помочь лучше понять быт и верования населения центральной Италии в бронзовом веке.

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