В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым
Киев • УНН
В озере Меццано археологи нашли бронзовый меч XIII века до н. э. и десятки артефактов, предположительно связанных с ритуалами.
Итальянские археологи обнаружили на дне озера Меццано в центральной Италии бронзовый меч возрастом около 3300 лет, лезвие которого до сих пор сохраняет остроту. Вместе с ним исследователи подняли десятки древних предметов, которые могли использоваться во время ритуальных обрядов. Об этом сообщает Gizmodo, пишет УНН.
Детали
Находку сделали во время подводных исследований с участием специалистов археологического управления провинции Витербо и Южной Этрурии, а также подводного подразделения карабинеров Рима.
По особенностям конструкции меч датируют XIII веком до нашей эры. Кроме него, из озера достали бронзовые топоры, наконечники стрел и копий, кинжалы, шпильки и бритву.
Почему древние предметы оказались на дне озера
Археологи предполагают, что в бронзовом веке поблизости от озера существовало поселение с домами, построенными на деревянных сваях.
Согласно одной из версий, местные жители могли намеренно оставлять оружие и бытовые предметы в воде как часть религиозных или ритуальных практик.
Исследователи пока не установили точного предназначения найденных артефактов. Вместе с тем находки могут помочь лучше понять быт и верования населения центральной Италии в бронзовом веке.
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