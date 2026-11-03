Учёные подтвердили существование первой женщины-правительницы Египта, правившей ещё до строительства пирамид в Гизе

Ученые нашли новые доказательства того, что Мернейт, жившая более 5 тысяч лет назад, была полноправной правительницей Древнего Египта, а не только регентшей. Открытие сделали благодаря цифровому восстановлению старых фотографий царских печатей, сообщает LRT со ссылкой на IFLScience, пишет УНН.

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Мернейт жила во времена Первой династии, задолго до строительства знаменитых пирамид Гизы. Ее гробницу обнаружили еще в 1900 году, однако статус женщины долгое время оставался предметом споров.

В 1946 году археологи нашли 13 печатей с царскими символами, однако оригиналы впоследствии были утеряны, а сохранившиеся фотографии оказались недостаточно четкими для окончательных выводов.

Как удалось подтвердить статус Мернейт

Исследователи применили цифровую реставрацию к архивным снимкам и смогли распознать иероглифы. Выяснилось, что часть печатей содержит имя Мернейт вместе с символом "серех", который использовали для обозначения царской власти.

По мнению авторов исследования, это подтверждает ее статус правительницы, хотя она могла несколько раз занимать и оставлять престол.

Считается, что Мернейт правила около 30 лет. После смерти ее похоронили в роскошной царской гробнице, подобной захоронениям тогдашних правителей-мужчин.

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