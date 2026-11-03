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Вчені підтвердили існування першої жінки-правительки Єгипту, яка правила ще до будівництва пірамід Гізи

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Цифрове відновлення печаток підтвердило, що Мернейт була повноправною правителькою Єгипту. Вона правила близько 30 років до пірамід Гізи.

Вчені підтвердили існування першої жінки-правительки Єгипту, яка правила ще до будівництва пірамід Гізи

Науковці знайшли нові докази того, що Мернейт, яка жила понад 5 тисяч років тому, була повноправною правителькою Стародавнього Єгипту, а не лише регенткою. Відкриття зробили завдяки цифровому відновленню старих фотографій королівських печаток, повідомляє LRT із посиланням на IFLScience, пише УНН.

Деталі

Мернейт жила за часів Першої династії, задовго до спорудження знаменитих пірамід Гізи. Її гробницю відкрили ще у 1900 році, однак статус жінки тривалий час залишався предметом суперечок.

У 1946 році археологи знайшли 13 печаток із царськими символами, проте оригінали згодом загубилися, а збережені фотографії були недостатньо чіткими для остаточних висновків.

Як вдалося підтвердити статус Мернейт

Дослідники застосували цифрову реставрацію до архівних знімків і змогли розпізнати ієрогліфи. З'ясувалося, що частина печаток містить ім'я Мернейт разом із символом "серех", який використовували для позначення царської влади.

На думку авторів дослідження, це підтверджує її статус правительки, хоча вона могла кілька разів обіймати та залишати престол.

Вважається, що Мернейт правила близько 30 років. Після смерті її поховали в розкішній царській гробниці, подібній до поховань тогочасних правителів-чоловіків.

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Степан Гафтко

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