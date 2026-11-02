Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiens

Науковці створили цифрову реконструкцію обличчя людини, яка жила приблизно 315 тисяч років тому на території сучасного Марокко. Для цього вони використали скам'янілі рештки, знайдені на археологічній пам'ятці Джебель-Ірхуд. Про це повідомляє LRT із посиланням на ScienceAlert, пише УНН.

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Реконструкція дозволяє уявити зовнішність одних із найдавніших відомих представників Homo sapiens. Відтворене обличчя має виразні риси та масивну щелепу.

За словами 3D-дизайнера Цицерона Мораеса, така людина могла б майже не вирізнятися в сучасному натовпі. Однак при ближчому розгляді її незвичайні риси обличчя були б помітними.

Як вчені відтворили обличчя людини з далекого минулого

Перший череп на території Джебель-Ірхуд виявили ще на початку 1960-х років. Подальші розкопки дозволили знайти інші людські рештки та кам'яні знаряддя праці.

Ці знахідки змінили уявленняпро походження Homo sapiens, відсунувши відому історію нашого виду приблизно на 100 тисяч років у минуле.

Оскільки повного черепа дослідники не мали, вони створили цифрову модель із кількох скам'янілостей. Основою став череп "Ірхуд 1", а відсутні частини, зокрема нижню щелепу та зуби, відтворили за іншими рештками.

Після цього фахівці використали комп'ютерну томографію сучасної дорослої людини, щоб змоделювати м'які тканини обличчя на стародавньому черепі.

Науковці представили 2 версії реконструкції: чорно-білу без волосся та кольорову з волоссям, бородою і відтінком шкіри.

Водночас дослідники наголошують, що зображення не є точним портретом конкретної людини. Його створили на основі решток кількох осіб, а справжній колір шкіри, волосся та особливості м'яких тканин залишаються невідомими.

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