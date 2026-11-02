Учёные воссоздали лицо человека, жившего 315 тысяч лет назад: как выглядел один из древнейших Homo sapiens

Ученые создали цифровую реконструкцию лица человека, жившего примерно 315 тысяч лет назад на территории современного Марокко. Для этого они использовали окаменелые останки, найденные на археологическом памятнике Джебель-Ирхуд. Об этом сообщает LRT со ссылкой на ScienceAlert, пишет УНН.

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Реконструкция позволяет представить внешность одних из самых древних известных представителей Homo sapiens. Воссозданное лицо имеет выразительные черты и массивную челюсть.

По словам 3D-дизайнера Цицерона Мораеса, такой человек мог бы почти не выделяться в современной толпе. Однако при ближайшем рассмотрении его необычные черты лица были бы заметны.

Как ученые воссоздали лицо человека из далекого прошлого

Первый череп на территории Джебель-Ирхуда обнаружили еще в начале 1960-х годов. Последующие раскопки позволили найти другие человеческие останки и каменные орудия труда.

Эти находки изменили представления о происхождении Homo sapiens, отодвинув известную историю нашего вида примерно на 100 тысяч лет в прошлое.

Поскольку полного черепа у исследователей не было, они создали цифровую модель из нескольких окаменелостей. Основой стал череп "Ирхуд 1", а отсутствующие части, в частности нижнюю челюсть и зубы, воссоздали по другим останкам.

После этого специалисты использовали компьютерную томографию современного взрослого человека, чтобы смоделировать мягкие ткани лица на древнем черепе.

Ученые представили 2 версии реконструкции: черно-белую без волос и цветную — с волосами, бородой и оттенком кожи.

В то же время исследователи подчеркивают, что изображение не является точным портретом конкретного человека. Его создали на основе останков нескольких людей, а настоящий цвет кожи, волос и особенности мягких тканей остаются неизвестными.

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