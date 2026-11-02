Учёные воссоздали лицо человека, жившего 315 тысяч лет назад: как выглядел один из древнейших Homo sapiens
Киев • УНН
Цифровую реконструкцию создали по останкам из Джебель-Ирхуда в Марокко. Она объединяет данные нескольких людей и не является точным портретом.
Ученые создали цифровую реконструкцию лица человека, жившего примерно 315 тысяч лет назад на территории современного Марокко. Для этого они использовали окаменелые останки, найденные на археологическом памятнике Джебель-Ирхуд. Об этом сообщает LRT со ссылкой на ScienceAlert, пишет УНН.
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Реконструкция позволяет представить внешность одних из самых древних известных представителей Homo sapiens. Воссозданное лицо имеет выразительные черты и массивную челюсть.
По словам 3D-дизайнера Цицерона Мораеса, такой человек мог бы почти не выделяться в современной толпе. Однако при ближайшем рассмотрении его необычные черты лица были бы заметны.
Как ученые воссоздали лицо человека из далекого прошлого
Первый череп на территории Джебель-Ирхуда обнаружили еще в начале 1960-х годов. Последующие раскопки позволили найти другие человеческие останки и каменные орудия труда.
Эти находки изменили представления о происхождении Homo sapiens, отодвинув известную историю нашего вида примерно на 100 тысяч лет в прошлое.
Поскольку полного черепа у исследователей не было, они создали цифровую модель из нескольких окаменелостей. Основой стал череп "Ирхуд 1", а отсутствующие части, в частности нижнюю челюсть и зубы, воссоздали по другим останкам.
После этого специалисты использовали компьютерную томографию современного взрослого человека, чтобы смоделировать мягкие ткани лица на древнем черепе.
Ученые представили 2 версии реконструкции: черно-белую без волос и цветную — с волосами, бородой и оттенком кожи.
В то же время исследователи подчеркивают, что изображение не является точным портретом конкретного человека. Его создали на основе останков нескольких людей, а настоящий цвет кожи, волос и особенности мягких тканей остаются неизвестными.
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