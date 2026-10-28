В Южной Африке учёные обнаружили следы использования животного белка людьми 60 тысяч лет назад

Международная команда учёных обнаружила в Южной Африке остатки необычной смеси животного коллагена и природного пигмента возрастом около 60 тысяч лет. Находка может помочь лучше понять, как древние люди использовали природные материалы. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на исследование Университета Кюсю, пишет УНН.

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Исследователи проанализировали образцы осадочных пород, богатых охрой, из археологического комплекса Килпдрифт в природном заповеднике Де-Хуп.

С помощью метода палеопротеомики, который позволяет изучать древние белки, учёные установили, что обнаруженный коллаген принадлежал обычной канне — крупной африканской антилопе.

Находка раскрывает новые подробности жизни древних людей

Учёные предполагают, что жители этой территории могли намеренно смешивать материалы животного происхождения с измельчённой охрой — природным минеральным пигментом, который использовали ещё в каменном веке.

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Другая возможная версия заключается в том, что люди обрабатывали охрой шкуры антилоп, а обнаруженные остатки образовались в ходе такой деятельности.

Исследователи пока не установили точного назначения смеси, однако находка свидетельствует об использовании древними людьми материалов животного и минерального происхождения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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