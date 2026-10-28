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В Южной Африке учёные обнаружили следы использования животного белка людьми 60 тысяч лет назад

Киев • УНН

 • 3256 просмотра

В Килпдрифте обнаружили коллаген канны, смешанный с охрой или связанный с ней. Находка свидетельствует об использовании древними людьми животных и минеральных материалов.

В Южной Африке учёные обнаружили следы использования животного белка людьми 60 тысяч лет назад

Международная команда учёных обнаружила в Южной Африке остатки необычной смеси животного коллагена и природного пигмента возрастом около 60 тысяч лет. Находка может помочь лучше понять, как древние люди использовали природные материалы. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на исследование Университета Кюсю, пишет УНН.

Подробности

Исследователи проанализировали образцы осадочных пород, богатых охрой, из археологического комплекса Килпдрифт в природном заповеднике Де-Хуп.

С помощью метода палеопротеомики, который позволяет изучать древние белки, учёные установили, что обнаруженный коллаген принадлежал обычной канне — крупной африканской антилопе.

Находка раскрывает новые подробности жизни древних людей

Учёные предполагают, что жители этой территории могли намеренно смешивать материалы животного происхождения с измельчённой охрой — природным минеральным пигментом, который использовали ещё в каменном веке.

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Другая возможная версия заключается в том, что люди обрабатывали охрой шкуры антилоп, а обнаруженные остатки образовались в ходе такой деятельности.

Исследователи пока не установили точного назначения смеси, однако находка свидетельствует об использовании древними людьми материалов животного и минерального происхождения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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