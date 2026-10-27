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Роскошные бани, статуи богов и драгоценные предметы — археологи нашли предполагаемую резиденцию римского военачальника

Киев • УНН

 • 10756 просмотра

В крепости Нове археологи обнаружили здание площадью более 418 м² с частными банями, статуями и драгоценными артефактами. Учёные предполагают, что здесь жил командир легиона.

Роскошные бани, статуи богов и драгоценные предметы — археологи нашли предполагаемую резиденцию римского военачальника

Польские археологи обнаружили на севере Болгарии остатки роскошного здания, которое могло быть резиденцией командующего римским легионом. Среди находок — частные бани, древние скульптуры, бронзовая мебель и ценная керамика. Об этом сообщает Science in Poland со ссылкой на исследователей Варшавского университета, пишет УНН.

Детали

Монументальное сооружение обнаружили на территории древнеримской крепости Нове. Его площадь превышала 418 квадратных метров, а внутренняя отделка свидетельствует о высоком статусе бывших обитателей.

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Археологи обнаружили остатки цветного пола, расписной штукатурки, скульптуры и 2 алтаря с надписями. Однако больше всего внимание исследователей привлекли частные бани, которые были большой редкостью для римских военных укреплений.

Почему археологи считают, что здесь жил командующий легионом

Руководитель исследования Пётр Дычек из Варшавского университета объяснил, что обычные легионеры пользовались общими банями, тогда как собственные большие купальни могли позволить себе только высокопоставленные военачальники.

В римских крепостях мало у кого были частные бани. Существовали общие бани для всего легиона. Фактически только легат мог иметь собственную большую баню

— рассказал археолог.

Среди других находок — бронзовые элементы мебели, статуэтки, мраморная голова бога Митры, фрагмент императорского портрета и декоративная архитектурная деталь в форме сосновой шишки.

Особый интерес представляет статуэтка, которую исследователи связывают с древними религиозными культами. По мнению археологов, такие предметы могут свидетельствовать о контактах жителей крепости с другими регионами Римской империи, в частности с Ближним Востоком.

В настоящее время учёные продолжают исследования, чтобы окончательно установить назначение здания и подтвердить, действительно ли оно было резиденцией командующего легионом.

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