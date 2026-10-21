В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назад
Киев • УНН
У Инко нашли обломки британского парусника Bedford, затонувшего в 1865 году. Все 19 моряков экипажа тогда спасли.
У побережья финского города Инко морские археологи идентифицировали обломки британского парусника Bedford, затонувшего в 1865 году. Судно пролежало на морском дне более 160 лет, а установить его название помогли архивные документы и подводные исследования. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.
Детали
Корабль построили в январе 1864 года в английском Сандерленде. Его длина составляла примерно 45 метров, а первый рейс пролегал до Гонконга.
Однако морская история Bedford оказалась короткой. Уже в октябре 1865 года парусник под командованием капитана М. Б. Наттраса отправился из Санкт-Петербурга к реке Амур, перевозя 6000 мешков ржаной муки.
Как затонул британский парусник
Во время плавания сильный ветер стал причиной аварии на мелководье возле Ренншера. На помощь экипажу прибыли финские лоцманы, которые спасли всех 19 моряков.
Часть груза также удалось спасти. После аварии поврежденное судно дрейфовало в направлении Инко, где столкнулось с островом и окончательно затонуло.
Специалисты Финского агентства культурного наследия исследовали обломки во время подводных погружений. Сопоставление конструктивных особенностей корабля с регистрационными записями и историческими документами позволило установить его происхождение.
Археологи называют находку исключительной. Сохранившиеся останки Bedford и созданная на их основе 3D-модель помогут исследователям подробнее изучить устройство британских торговых парусников XIX века.
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