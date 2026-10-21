У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років тому
Київ • УНН
Біля Інку знайшли уламки британського вітрильника Bedford, що затонув у 1865 році. Усі 19 моряків екіпажу тоді врятували.
Біля узбережжя фінського міста Інку морські археологи ідентифікували уламки британського вітрильника Bedford, який затонув у 1865 році. Судно пролежало на морському дні понад 160 років, а встановити його назву допомогли архівні документи та підводні дослідження. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.
Деталі
Корабель побудували в січні 1864 року в англійському Сандерленді. Його довжина становила приблизно 45 метрів, а перший рейс пролягав до Гонконгу.
Однак морська історія Bedford виявилася короткою. Уже в жовтні 1865 року вітрильник під командуванням капітана М. Б. Наттраса вирушив із Санкт-Петербурга до річки Амур, перевозячи 6000 мішків житнього борошна.
Як затонув британський вітрильник
Під час плавання сильний вітер спричинив аварію на мілководді поблизу Ренншера. На допомогу екіпажу прибули фінські лоцмани, які врятували всіх 19 моряків.
Частину вантажу також вдалося врятувати. Після аварії пошкоджене судно дрейфувало в напрямку Інку, де зіткнулося з островом і остаточно затонуло.
Фахівці Фінського агентства культурної спадщини дослідили уламки під час підводних занурень. Зіставлення конструктивних особливостей корабля з реєстраційними записами та історичними документами дозволило встановити його походження.
Археологи називають знахідку винятковою. Збережені залишки Bedford та створена на їхній основі 3D-модель допоможуть дослідникам докладніше вивчити будову британських торговельних вітрильників XIX століття.
Археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель віком до 4700 років14.10.26, 16:31 • 23511 переглядiв