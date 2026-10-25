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В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад

Киев • УНН

 • 2184 просмотра

Радиоуглеродный анализ показал, что останки в римском саркофаге датируются 987–1052 годами. Предположительно, это останки двух аббатов.

В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад

Британские археологи установили, кому могли принадлежать человеческие останки, найденные в древнеримском саркофаге в Вестминстерском аббатстве ещё в 1820 году. Исследователи предполагают, что там похоронили одного из настоятелей монастыря, жившего около 1000 лет назад. Об этом сообщает Taylor & Francis со ссылкой на новое археологическое исследование, пишет УНН.

Подробности

На саркофаге выгравировано имя Валерия Амандина, состоятельного жителя римской Британии, жившего в IV веке. Однако радиоуглеродный анализ показал, что человек, чьи кости нашли внутри, умер значительно позже — между 987 и 1052 годами.

Археолог Уорвик Родвелл предполагает, что останки могут принадлежать аббату Эльфвигу, умершему примерно в 1020 году, или его преемнику Вулноту, умершему в 1049 году.

Что ещё выяснили исследователи

Анализ костей показал, что похороненный был мужчиной в возрасте от 35 до 49 лет, ростом примерно 175 см.

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На крышке саркофага археологи также обнаружили латинский крест X–XI веков. Это подтверждает предположение, что древнеримский каменный гроб повторно использовали для захоронения в Средние века.

Кроме того, внутри саркофага нашли следы извести и прямоугольной конструкции. По мнению исследователей, это могли быть остатки деревянного гроба, который полностью разрушился за несколько столетий.

Окончательно установить личность похороненного пока не удалось, однако учёные сузили круг возможных кандидатов до двух исторических фигур.

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Степан Гафтко

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