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Ледники тают и открывают тайны тысячелетий: что археологи находят подо льдом

Киев • УНН

 • 2356 просмотра

Таяние ледников открывает археологам мумии, оружие и одежду, в частности тело Этци возрастом 5300 лет. Влага и воздух угрожают находкам.

Ледники тают и открывают тайны тысячелетий: что археологи находят подо льдом

Из-за глобального потепления ледники по всему миру стремительно тают, открывая археологам уникальные находки, которые тысячелетиями оставались скрытыми подо льдом. Среди них — мумифицированные человеческие останки, древнее оружие, одежда и другие предметы быта. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Одной из самых известных находок стал «ледяной человек» Эци, тело которого в 1991 году случайно обнаружили немецкие туристы в Альпах на высоте около 3200 метров. Сначала они решили, что наткнулись на жертву недавнего несчастного случая.

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Однако радиоуглеродный анализ показал, что мужчина жил примерно 5300 лет назад, ещё до строительства египетских пирамид. Его тело настолько хорошо сохранилось, что исследователи смогли рассмотреть татуировки, установить состав последней пищи и обнаружить наконечник стрелы в плече, свидетельствующий о насильственной смерти.

Тысячи древних артефактов выходят из-подо льда

Согласно исследованию 2025 года, с 2000 по 2023 год ледники Земли, за исключением ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды, ежегодно теряли в среднем около 270 миллиардов тонн льда. Быстрее всего таяние происходило в течение последнего десятилетия.

Норвежский археолог Эспен Финстад рассказал, что только за последние 20 лет исследователи нашли тысячи предметов, которые ранее скрывал лёд.

Это огромная историческая морозильная камера, которая больше не работает. Поэтому эти артефакты снова появляются на свет, причём многие из них сохранились так же хорошо, как и тысячи лет назад

— пояснил учёный.

Археолог Андреас Путцер подчёркивает, что такие открытия особенно ценны, поскольку позволяют исследовать повседневную жизнь древних людей. В отличие от захоронений, где предметы часто размещали специально, находки вроде Эци сохраняют вещи, которыми человек непосредственно пользовался перед гибелью.

В то же время таяние ледников создаёт для археологов новую проблему: после выхода из-подо льда древние предметы подвергаются воздействию влаги, воздуха и температурных колебаний, из-за чего могут быстро разрушаться.

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Степан Гафтко

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