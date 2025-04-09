Страны ведут переговоры по изменению части границы в Альпах из-за таяния ледников. Швейцария уже одобрила соглашение, которое
касается региона Плато Роза и других территорий вблизи Маттерхорна.
Уровень воды в реках на юге Германии постепенно снижается после наводнений, а немецкая метеорологическая служба отменяет
предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в регионе.
Сегодня, 26 марта, все любители коктейлей могут присоединиться к Всемирному дню вермута. Событие было основано известным барменом
и производителем вермутов Джанкарло Манчино.