Таяние ледников заставило Швейцарию и Италию изменить границу

Швейцария и Италия ведут переговоры по изменению части своей границы в Альпах из-за таяния ледников. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Швейцария уже официально одобрила соглашение, но Италия еще этого не сделала.

Отмечается, что большие участки швейцарско-итальянской границы определены ледниковыми хребтами или областями вечного снега. Однако таяние ледников сместило эти естественные границы - это привело к тому, что обе страны стремятся их урегулировать.

В пятницу, 27 сентября, Швейцария заявила, что переопределенные границы отвечают экономическим интересам обеих сторон.

Согласно проекту швейцарско-итальянские границы изменят в регионе Плато Роза, убежища Каррел и Гобба ди Роллин - все они находятся вблизи Маттерхорн, одной из самых высоких гор Европы, и популярных горнолыжных курортов, включая Церматт.

Дополнение

Власти Швейцарии уже заявили, что соглашение обнародуют как только его подпишет итальянская сторона.

В издании отметили, что уже не первое такое соглашение - предыдущие документы приводили к тому, что граница была смещена на 100-150 метров.

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