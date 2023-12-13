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Украинские ученые обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктиде

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 17:50  •  9671 просмотра

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Украинские исследователи предполагают, что горячее атмосферное ядро, вызванное наложением теплых воздушных потоков, может ускорять таяние ледников в Антарктиде. Это открытие было сделано в рамках проекта PolarRES, финансируемого ЕС.

Украинские метеорологи выяснили, что нетипичное горячее ядро в атмосфере может быть причиной  быстрого таяния некоторых ледников  в Антарктике. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что горячее ядро в атмосфере образуется наложением друг на друга двух потоков теплого воздуха. 

К такому выводу пришли метеорологи Национального антарктического научного центра в рамках проекта PolarRES: Исследование будущего полярного климата. Он длится уже несколько лет и финансируется из программы ЕС "Горизонт 2020". В проекте наши ученые исследуют экстремальные потепления и осадки в Антарктике

- заявили в научном центре.

Глава отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк пояснил, что ученые изучают физические механизмы образования экстремальных потеплений в различных масштабах, а также в перспективе изменения климата. Прежде всего ученые сосредоточены на на объяснении образований "горячих точек" - определенных районов побережья Антарктиды, где таяние ледников происходит гораздо быстрее, чем в соседних районах.

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Отмечается, что на таяние (а именно уменьшение высоты) ледникового щита влияет очень много факторов, исследование показало, что очень весомым является вклад атмосферных процессов

В частности, выявлено, что во время потеплений в районе ледников Pine Island (Пайн Айленд) и Thwaites (Твайтес) в атмосфере формируется нетипичное горячее ядро.

Такой результат ученые получили в начале 2023 года и предположили, что именно это ядро является основной причиной локального таяния упомянутых ледников. Поэтому последующие исследования направили на объяснение механизма образования горячего ядра атмосферы и путей передачи тепла к поверхности ледника.

Тогда ученые обнаружили неожиданную особенность. В районах локальных потеплений поток теплого влажного воздуха с севера накладывается на теплый феновый (сухой) поток с востока. Вследствие этого формируется, во-первых, толстый слой теплого воздуха, а, во-вторых, образуются осадки в виде снега (из-за вынужденного подъема влажного воздуха над более сухим, а также над континентальным склоном)

- резюмировали в Национальном антарктическом научном центре.

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Дополнение

Ученые допускают, что этот обильный снег в процессе падения успевает растаять и превратиться в теплый дождь. То есть осадки, предположительно, забирают тепло из теплой части приземной атмосферы и переносят его на поверхность ледников.

Кроме того, от дождя снежный покров становится темнее и поглощает больше света и инфракрасного излучения, что тоже ускоряет его таяние.

В научном центре отмечают, что актуальным является вопрос, как изменятся очерченные процессы, если атмосфера станет еще немного теплее. Результаты на эти ответы ученые надеются получить в течение следующего года сотрудничества.

Напомним

Украинские ученые на COP28 сообщили о рекордно высоких температурах и минимальном ледяном покрове на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, подчеркнув серьезные климатические аномалии и их влияние на дикую природу.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

УНН Lite
Українські вчені виявили причину локального танення льодовиків в Антарктиді
Ukrainian scientists discover the cause of localized glacial melting in Antarctica
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Украинские ученые обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктиде

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