Украинские ученые обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктиде
Киев • УНН
Украинские исследователи предполагают, что горячее атмосферное ядро, вызванное наложением теплых воздушных потоков, может ускорять таяние ледников в Антарктиде. Это открытие было сделано в рамках проекта PolarRES, финансируемого ЕС.
Украинские метеорологи выяснили, что нетипичное горячее ядро в атмосфере может быть причиной быстрого таяния некоторых ледников в Антарктике. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает УНН.
Детали
Отмечается, что горячее ядро в атмосфере образуется наложением друг на друга двух потоков теплого воздуха.
К такому выводу пришли метеорологи Национального антарктического научного центра в рамках проекта PolarRES: Исследование будущего полярного климата. Он длится уже несколько лет и финансируется из программы ЕС "Горизонт 2020". В проекте наши ученые исследуют экстремальные потепления и осадки в Антарктике
Глава отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк пояснил, что ученые изучают физические механизмы образования экстремальных потеплений в различных масштабах, а также в перспективе изменения климата. Прежде всего ученые сосредоточены на на объяснении образований "горячих точек" - определенных районов побережья Антарктиды, где таяние ледников происходит гораздо быстрее, чем в соседних районах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В течение десятилетия глобальное потепление может вызвать "переломные моменты", которые будут иметь катастрофические последствия для всего мира - ученые
Отмечается, что на таяние (а именно уменьшение высоты) ледникового щита влияет очень много факторов, исследование показало, что очень весомым является вклад атмосферных процессов
В частности, выявлено, что во время потеплений в районе ледников Pine Island (Пайн Айленд) и Thwaites (Твайтес) в атмосфере формируется нетипичное горячее ядро.
Такой результат ученые получили в начале 2023 года и предположили, что именно это ядро является основной причиной локального таяния упомянутых ледников. Поэтому последующие исследования направили на объяснение механизма образования горячего ядра атмосферы и путей передачи тепла к поверхности ледника.
Тогда ученые обнаружили неожиданную особенность. В районах локальных потеплений поток теплого влажного воздуха с севера накладывается на теплый феновый (сухой) поток с востока. Вследствие этого формируется, во-первых, толстый слой теплого воздуха, а, во-вторых, образуются осадки в виде снега (из-за вынужденного подъема влажного воздуха над более сухим, а также над континентальным склоном)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир преодолевает ключевой порог потепления с такой скоростью, что это обеспокоило ученых - ВВС
Дополнение
Ученые допускают, что этот обильный снег в процессе падения успевает растаять и превратиться в теплый дождь. То есть осадки, предположительно, забирают тепло из теплой части приземной атмосферы и переносят его на поверхность ледников.
Кроме того, от дождя снежный покров становится темнее и поглощает больше света и инфракрасного излучения, что тоже ускоряет его таяние.
В научном центре отмечают, что актуальным является вопрос, как изменятся очерченные процессы, если атмосфера станет еще немного теплее. Результаты на эти ответы ученые надеются получить в течение следующего года сотрудничества.
Напомним
Украинские ученые на COP28 сообщили о рекордно высоких температурах и минимальном ледяном покрове на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, подчеркнув серьезные климатические аномалии и их влияние на дикую природу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые выяснили, что антарктические пингвины засыпают 10 тысяч раз в день
Украинские ученые обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктиде
Украинские исследователи предполагают, что горячее атмосферное ядро, вызванное наложением теплых воздушных потоков, может ускорять таяние ледников в Антарктиде. Это открытие было сделано в рамках проекта PolarRES, финансируемого ЕС.
Смертельное ДТП: суд оставил под круглосуточным домашним арестом нардепа Николаенко
Апелляционный суд Киева подтвердил решение о взятии под домашний арест до 4 января 2024 года народного депутата Андрея Николаенко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.
Отношения ЕС и Китая должны базироваться на прагматичном сотрудничестве с уменьшением торговых и стратегических рисков - отчет European Parliament
Депутаты Европарламента призывают ЕС продолжать прагматическое сотрудничество с Китаем, подчеркивая необходимость сбалансированной торговли и уменьшения влияния на критически важную инфраструктуру ЕС, а также побуждая Китай изменить свою позицию в отношении России и решить вопрос прав человека.
россияне продолжают вбросы о полном взятии Марьинки, однако оборона продолжается - Тарнавский
Российские войска собираются для дальнейшего наступления под Марьинкой, несмотря на ложные заявления о захвате города, в то время как украинские защитники отбили 11 атак в близлежащих районах.
В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в Подольском районе
В Киеве полиция задержала мужчину за стрельбу во время ссоры с коллегой на Подоле, позже у него нашли предмет, похожий на пистолет. По факту инцидента работает следственно-оперативная группа.
Украина заручилась поддержкой Франции относительно открытия переговоров о вступлении в ЕС
Министр иностранных дел Франции заверила своего украинского коллегу Кулебу в поддержке единства ЕС относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне важного саммита.
Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и направили дрон, есть раненый
Российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области с помощью беспилотника и артиллерии, ранив пожилую женщину и повредив здания, в том числе детский сад.
кадыров пожалел, что его сын не убил в СИЗО 19-летнего парня, который сжег Коран
Лидер Чечни рамзан кадыров поддержал своего сына адама, когда тот избил человека, который сжег Коран, считая, что такие действия заслуживают наказания.
Абонентам рекомендуют перезагрузить телефоны: "Киевстар" в 18:00 начал включение голосовой связи по всей Украине
Киевстар начал восстанавливать голосовую связь по всей Украине в 18:00 и планирует восстановить передачу данных и SMS в течение суток, после того. Компания советует перезагрузить телефоны и отключить VoLTE для лучшей связи.
Минобороны обнаружило испорченные сухпайки: наборы изымают, а департамент ресурсных закупок расформировывают
Сообщается, что наборы запрещены для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.