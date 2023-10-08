Світ долає ключовий поріг потепління з такою швидкістю, що це занепокоїло вчених - ВВС

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Деталі 

Приблизно третину днів у 2023 році середня глобальна температура була щонайменше на 1,5C вищою за доіндустріальний рівень.

Перебування нижче цього показника в довгостроковій перспективі вважається вкрай важливим для уникнення найбільш згубних наслідків зміни клімату.

Але 2023 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень, а 2024 рік може бути ще більш спекотним.

«Це ознака того, що ми досягаємо рівня, якого раніше не було», — каже доктор Мелісса Лазенбі з Університету Сассекса.

Це останнє відкриття сталося після рекордних вересневих температур і літа з екстремальними погодними явищами в більшості країн світу.

Доповнення 

Багаті країни, так і країни, що розвиваються, повинні різко прискоритися з досягненням своїх цілей щодо нульових викидів, заявило у вівторок Міжнародне енергетичне агентство, попередивши, що сплеск виробництва чистої енергії є основною причиною, через яку світові кліматичні цілі все ще перебувають у межах досяжності.

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