Світ долає ключовий поріг потепління з такою швидкістю, що це занепокоїло вчених - ВВС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Світ долає ключовий поріг потепління з такою швидкістю, що викликає занепокоєння вчених, виявив аналіз BBC, пише УНН.
Деталі
Приблизно третину днів у 2023 році середня глобальна температура була щонайменше на 1,5C вищою за доіндустріальний рівень.
Перебування нижче цього показника в довгостроковій перспективі вважається вкрай важливим для уникнення найбільш згубних наслідків зміни клімату.
Але 2023 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень, а 2024 рік може бути ще більш спекотним.
«Це ознака того, що ми досягаємо рівня, якого раніше не було», — каже доктор Мелісса Лазенбі з Університету Сассекса.
Це останнє відкриття сталося після рекордних вересневих температур і літа з екстремальними погодними явищами в більшості країн світу.
Доповнення
Багаті країни, так і країни, що розвиваються, повинні різко прискоритися з досягненням своїх цілей щодо нульових викидів, заявило у вівторок Міжнародне енергетичне агентство, попередивши, що сплеск виробництва чистої енергії є основною причиною, через яку світові кліматичні цілі все ще перебувають у межах досяжності.